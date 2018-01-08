В Карабахе погиб армянский военнослужащий

На оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Нагорного Карабаха, расположенной в северо-восточном направлении, 7 января примерно в 13:20 в результате выстрела противника смертельное ранение получил военнослужащий Ваче Чилингарян 1998 года рождения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны НК.

Согласно сообщению, для выяснения деталей произошедшего ведется расследование.

«Министерство обороны разделяет горе тяжелой утраты и выражает свои соболезнования членам семьи, родным и сослуживцам погибшего», - говорится в сообщении.