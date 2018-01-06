Армянская апостольская церковь празднует Святое Рождество Христово

6 января Армянская апостольская церковь отмечает праздник Святого Рождества Христова.

Утром в армянских церквях в Армении и по всему миру служат Рождественскую литургию и совершают церемонию освящения воды.

А накануне вечером в церквях была отслужена литургия Рождественского Сочельника и была провозглашена Благая Весть о Святом Рождестве.

По сложившейся традиции, после службы сочельника верующие уносили с собой в дома зажженные в церкви свечи и лампады для освещения дома и подготовки к празднику Рождества Христова.

А ​7 января в армянских церквях служат литургию поминовения усопших, совершается обряд панихиды для успокоения душ почивших.