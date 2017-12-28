Около 100 млн драмов из госбюджета было выделено на покупку лицензий на показ телеигр

Начиная с 2011 года, правительство из госбюджета, то есть, за счет граждан Армении, выплатило 96,5 млн драмов двум частным компаниям на приобретение годовых лицензий на показ телеигр.

Согласно справке, предоставленной Радио Азатутюн Министерством образования и науки, в 2011-2017 гг. из госбюджета было выделено 88,5 млн драмов ООО «Пи-Арт» на покупку годовой лицензии на телеигру «Что? Где? Когда?», еще 8 млн драмов было выделено «Армения TV» с целью поддержки проведения телепроекта «Самый умный».

На этом фоне суммы, выделяемые из госбюджета на образование, в последние годы лишь сокращаются. В утвержденном в начале декабря проекте госбюджета на 2018 года, по сравнению с госбюджетом на 2017 год, выделяемые на образование суммы сократились на 630,9 млн драмов или 0,5%, а в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, эта сумма сократилась на 0,2%. В республике сокращается также число школ. Согласно официальному сайту правительства, уже были уточнены программы оптимизации 20 школ, что, согласно официальным документам, также позволит сэкономить финансовые средства.

На приобретение очередной лицензии на телеигру «Что? Где? Когда?», по предложению министра образования и науки Левона Мкртчяна, правительство в ноябре этого года решило выделить компании «Пи-Арт» 17 млн драмов.

Сегодня Радио Азатутюн поинтересовалось у министра, представляющего партию «Дашнакцутюн», почему в подобных условиях они решили за счет налогоплательщиков приобрести для частных компаний лицензии на телеигры, которые затем показывают на частных телеканалах, на что министр ответил: «По моему мнению, это одна из тех областей, которые постепенно должны быть переданы в частную сферу».

На вопрос Радио Азатутюн, будут ли средства выделены на покупку лицензии и в следующем году, Левон Мкртчян ответил: «Нет, на мой взгляд, мы должны потребовать у них полного результата и должны понять, как постепенно освободить бюджет от этой программы, чтобы компания полностью взяла это на себя».

Отметим, что в телеигре «Что? Где? Когда?» в разное время неоднократно принимали участие вице-премьер Армении Ваче Габриелян, министр обороны Виген Саргсян, заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочарян, депутаты Национального собрания, бывший министр образования и науки Армен Ашотян, бывший министр юстиции Грайр Товмасян и другие должностные лица.

В электронном регистре правительства в графе учредителя компании «Пи-Арт» указано имя Народного артиста Армении Гранта Тохатяна. Также отмечено, что он прекратил свое участие в компании. Согласно сайту «Пи-Арт», директором-учредителем компании является Карен Кочарян, который позиционирует себя как политтехнолог.

Сегодня в беседе с Радио Азатутюн Кочарян не захотел касаться ассигнований из госбюджета, выразив желание сделать это лишь в прямом эфире.

В прошлом месяце с журналистами встретился президент Национальной академии наук Армении Радик Мартиросян. Касаясь ситуации в сфере науки и образования Армении, он сделал примечательное заявление о том, что по выделяемому на науку финансированию Армения занимает последнее место в регионе. По словам академика, если власти Армении выделили на науку 0,25% от ВВП страны, то, к примеру, Азербайджан выделил 0,6% от ВВП, а Грузия - 0,4%. При этом, ВВП Армении является самым маленьким в регионе.