Блок «Царукян» не станет выдвигать кандидата в президенты - Гагик Царукян

Гагик Царукян сегодня в Гюмри отрицательно ответил на вопрос Радио Азатутюн о том, собирается ли возглавляемый им блок «Царукян» выдвигать своего кандидата на пост президента Армении.

Блок «Царукян» никогда не потерпит поражение. Если нас сегодня мало, на основании чего мы должны идти, хотелось бы мне понять? Если у нас 31 депутат, а нужно 75, зачем нам выставлять [кандидатуру]? Мы не станем размениваться», - заявил лидер блока.

Согласно измененной Конституции, с апреля следующего года первым лицом государства станет не президент, а премьер-министр. Президента будет избирать Национальное собрание сроком на 7 лет. Президентом станет тот кандидат, которому удастся получить голоса трех четвертей от общего числа депутатов, то есть как минимум 79 из 105.

Напомним, что фракция оппозиционного блока «Елк», состоящая из 9 депутатов, выдвинула в качестве кандидата в президенты депутата Артака Зейналяна и письменно обратилась во фракцию «Царукян», насчитывающую 31 депутата, с предложением провести консультации по вопросу выдвижения кандидатуры Зейналяна. Для выдвижения кандидата в президенты также установлен порог: его должны выдвинуть как минимум 27 депутатов.

На вопрос, собирается ли блок «Царукян» поддержать кандидата от блока «Елк», руководитель самой большой оппозиционной фракции парламента ответил: «Пока эта бумага до меня не дошла».

Гагика Царукяна сегодня с утра у церкви Всеспасителя в Гюмри ждали сотни горожан. Каждый хотел лично увидеть Царукяна и передать ему свою просьбу и письмо.

Царукян заявил, что выделяет Гюмри 100 млн драмов для того, чтобы и социально необеспеченные граждане смогли отпраздновать Новый год. «Богатство любого государства – это обычные люди, мы должны обратить на них внимание, потому что эти люди сегодня являются нашим богатством, нашей силой, и они также должны иметь возможность жить с надеждой и верой, открыто смотреть в глаза своим детям, хотя бы этот радостный праздник полноценно отметить в семейном кругу, чтобы на столе было и мясо, и масло, хотя бы в новогодний вечер, но, с надеждой и верой, что будет хорошо, - сказал он и продолжил: - Для этого я сегодня предоставил 100 миллионов своим коллегам, из которых 50 миллионов – проживающим в домиках, и 50 миллионов предоставляю малообеспеченным семьям в городе Гюмри. Их политическая принадлежность не имеет значения, для нас важен человек, человек – это богатство, мы должны уметь ценить наш народ».

Кстати, и в этом году одна пожилая женщина, которая ждала Царукяна, почувствовала себя плохо. Ее увезли в больницу на машине «скорой помощи».