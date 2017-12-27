Карасин: Ереван не может в других форматах брать на себя обязательства, противоречащие договоренностям с Москвой

Россия никогда не ставила своих союзников перед выбором, но вправе рассчитывать на приоритет союзнических отношений, заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин в интервью газете «КоммерсантЪ», говоря об отношении России к заключенному между Арменией и Евросоюзом новому Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

«К нашим соседям и союзникам мы относимся всегда как к людям, у которых есть свои взгляды на жизнь и внешнюю политику. Наши соседи являются суверенными государствами, это касается и союзников по ОДКБ, ЕАЭС . Понятно, что в современную эпоху они развивают разновекторные контакты, это вполне естественно в XXI веке. Мы никогда не ставили своих соседей и союзников перед выбором, с кем вы: «с нами или с ними». Но мы вправе рассчитывать на приоритет союзнических отношений», - сказал Карасин

Заявив, что Россия никого не ставит перед выбором и спокойно относится к углублению отношений Армении с Евросоюзом, замглавы МИД РФ, в то же время, предупредил, что Армения не может в других форматах, включая «Восточное партнерство» ЕС, брать на себя обязательства, которые противоречили бы ранее достигнутым с Кремлем договоренностям.

В целом, в объемном интервью касательно постсоветского пространства Карасин меньше всего говорил об Армении, больше сконцентрировавшись на Украине, Беларуси и Молдове.

«На прошлой неделе члены Генассамблеи ООН приняли предложенную Украиной резолюцию о положении в области прав человека в Крыму», - отметил журналист «Коммерсанта», добавив, что страны постсоветского пространства (за исключением Балтии) при голосовании разделились на три лагеря: некоторые из них стали соавторами документа, другие – не участвовали в голосовании, а остальные поддержали позицию России. «Можно ли по этому раскладу судить, кто союзники России, кто ее оппоненты, а кто нейтрален?» - спросил журналист.

В ответ на этот вопрос замминистра иностранных дел России заявил, что это голосование, конечно, является определенным индикатором, в то же время, подчеркнув, что только на его основе он бы о подобных раскладах судить не стал.

Кстати, во время этого голосования Армения поддержала позицию России, Азербайджан не участвовал в голосовании, а Грузия и Молдова присоединились к Украине, выступив соавторами документа.

Касаясь Крыма, замглавы российского внешнеполитического ведомства заявил, что этот вопрос давно закрыт для Кремля. «Мы его решили для себя навсегда», - сказал Карасин, а затем заявил, что вина за то, что российско-украинские отношения продолжают деградировать, полностью лежит на Киеве.

«Официальный Киев последовательно проводит линию на полномасштабный разрыв двусторонних связей, даже когда это идет вразрез с интересами украинского народа. Киевские власти сознательно идут по пути сворачивания сотрудничества с нами в сфере промышленности, энергетики, транспорта, торговли, научно-технической кооперации.Они ввели запрет на ввоз на территорию Украины российской литературы, установили жесткие ограничения в отношении гастролей российских артистов, проката российского кино, ввели ограничения в отношении наших телеканалов и электронных СМИ», - сказал высокопоставленный российский дипломат, заявив, что несмотря на все это на уровне рядовых граждан связи начали постепенно восстанавливаться.

Кстати, Карасин, помимо Украины и Крыма, говорил также о приднестровском конфликте, рассказал о перспективах и деталях его урегулирования. Однако карабахская проблема в интервью не затрагивалась.