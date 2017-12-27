В Москве встретились лидеры стран СНГ

Руководители постсоветских стран, по традиции, в преддверии Ногого года в Москве провели неформальную встречу.

Вчера вечером в загородной резиденции президента России Ново-Огарёво лидеры стран СНГ поздравили Владимира Путина с Новым годом и пожелали ему успехов на предстоящих в следующем году в России президентских выборах.

В начале встречи президент России заявил, что в уходящем году страны СНГ зафиксировали положительные показатели, в частности, товарооборот между странами СНГ вырос на 25,7%.

Президент Армении Серж Саргсян на встрече подчеркнул стабилизационную и объединяющую роль России.

Серж Саргсян, в частности, отметил, что «в этом году положительные тенденции в экономическом плане в России позитивно повлияли также на положение дел в Армении».

«Мы желаем Вам удачи в следующем году. Ни у кого нет сомнений в успехе. Хочу, чтобы все удачно сложилось на благо российского народа и во благо нашей дружбе», - согласно ТАСС, сказал президент Армении.

Успешное развитие отношений между его страной и Россией связал с Путиным и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Алиев также заявил, что Россия является стабилизирующим фактором в мире, имеет большой авторитет и играет ключевую роль на международной арене.

Алиев подчеркнул, что в Азербайджане никто не сомневается, что на предстоящих в России через три месяца президентских выборах россияне сделают правильный выбор и победит Владимир Путин.

Пришли пожелать успеха Путину президенты всех стран СНГ, за исключением президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Он вчера позвонил Путину и по телефону пожелал ему успеха.

Отметим, что президентские выборы в России назначены на 18 марта 2018 года.