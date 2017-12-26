С 1 января «Тарон-Авиа» прекращает рейсы из Гюмри

Всего лишь после шесть месяцев работы на авиарынке Армении директор базирующейся в Гюмри авиакомпании «Тарон-Авиа» заявляет, что работа компании невыгодна. С 1 января армянская авиакомпания прекращает выполнение рейсов из Гюмри.

Владелец компании Гарник Папикян в беседе с Радио Азатутюн сказал, что причин две: во-первых, сезонная, поскольку в эти месяцы пассажиропоток низкий, а вторая причина - российская авиакомпания «Победа», которая до появления армянской авиакомпании выполняла три рейса в неделю по маршруту Гюмри-Москва из гюмринского аэропорта «Ширак», а после выхода «Тарон-Авиа» на рынок сделала рейсы ежедневными, также значительно снизив цены на авиабилеты.

Владелец авиакомпании надеется, что весной полеты будут возобновлены. По словам Папикяна, поскольку «Победа» увеличила количество рейсов, они вынуждены их сокращать. По мнению Гарника Петросяна, причиной решения российской компании выполнять ежедневные рейсы также является выход «Тарон-Авиа» на рынок.

Ранее представитель действующего в Гюмри авиаагентства «Армитур» в беседе с Радио Азатутюн выразил мнение, что «Победа» проводит демпинговую политику, пытаясь обанкротить или вывести из игры «Тарон-Авиа».

Хотя директор армянской авиакомпании в беседе подбирал слова с осторожностью, однако он сказал, что то, что сейчас происходит, «по своей форме является демпингом по отношению к «Тарон-Авиа»».

В государственном органе, контролирующем авиационную сферу, считают сложившуюся ситуацию нормальной, конкурентной. По словам начальника Главного управления гражданской авиации при правительстве Армении Сергея Аветисяна, здесь нет демпинга. «Нормально выполнять семь рейсов в день, потому что наша задача в данный момент – оживить, активировать аэропорт Гюмри, чтобы город Гюмри мог принять как можно больше гостей. В мире авиации январь и февраль, в смысле нашей страны, самый низкий сезон, и у авиакомпаний всегда возникает проблема с загруженностью. Решение «Тарон-Авиа» отменить рейсы в течение этих двух месяцев обусловлено именно этим», - сказал он.

На уточняющий вопрос, уверен ли он, что армянская авиакомпания весной возобновит рейсы, Аветисян ответил, что, судя, по имеющейся у них официальной информации, уверен.

Российская авиакомпания «Победа» являющаяся конкурентом армянской компании «Тарон-Авиа», была признана одной из 10 крупнейших авиакомпаний России. На веб-сайте компании мы узнаем, что в 2018 году планируется довести число самолетов компании до 40. «Победа» принадлежит крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот».