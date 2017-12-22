Компания «Тарон-Авиа» может прекратить свою деятельность

Второй национальный перевозчик, действующий на базе аэропорта «Ширак» в Гюмри, компания «Тарон-Авиа», совершит свой последний рейс из Гюмри в Москву 31 декабря.

Во всяком случае, на данный момент дальнейшая продажа билетов не планируется.

Радио Азатутюн не удалось получить комментарий от владельца авиакомпании Гарника Папикяна, который в настоящее время находится в Дубае.

Напомним, гюмринский предприниматель перевел свой бизнес из Дубая в родной Гюмри. Решение осуществлять авиаперевозки в Армении бизнесмен принял после встречи с премьер-министром.

В Главном управлении гражданской авиации Радио Азаутутюн сообщили, что до сих пор не получали официального уведомления от «Тарон-Авиа» о прекращении деятельности.

Несколько дней назад мэр Гюмри Самвел Баласанян сказал: «Я разговаривал с Гарником утром, он был не здесь, сказал, что «Тарон-Авиа» пока будет работать до 1 января. А после он и сам не знал свою судьбу, чтобы мне сообщить».

После выхода «Тарон-Авиа» на рынок российская авиакомпания «Победа», которая до этого выполняла три рейса в неделю по направлению Гюмри-Москва, сделала рейсы ежедневными, существенно снизив также цены на авиабилеты.

В авиакассах хорошо помнят, что в прошлом ежедневных рейсов в Москву никогда не было.

Арсен Казарян из авиаагентства «Армитур» считает, что «Победа» проводила демпинговую политику, пытаясь обанкротить или вывести из игры «Тарон-Авиа». «Основной причиной прекращения деятельности стало проведение демпинговой политики со стороны авиакомпании «Победа». Рынок был поделен между двумя авиаперевозчиками, однако «Победа», получив разрешение нашего руководства, ввела ежедневные рейсы, благодаря чему уменьшилось число пассажиров «Тарон-Авиа»... Я не думаю, что было бы такое количество пассажиров из Гюмри, чтобы 185-местный самолет каждый день прилетал в Гюмри и каждый день улетал отсюда, такое у нас было 20-25 лет назад. Просто сделала так, чтобы «Тарон-Авиа» обанкротилась», - сказал Казарян.

Представитель авиаагентства рассказал и о неравной конкуренции, приведя в пример то, что российский авиаперевозчик пользовался в Гюмри рядом льгот, в то время как «Тарон-Авиа» в России рассматривался как иностранный перевозчик и за все платил по международным ценам. Речь идет об аэронавигации и топливе.

«Были неравные условия конкуренции. Для нашей «Тарон-Авиа» там не было никаких скидок. У нас для обеих компаний была равная дисконтная политика, а в российских аэропортах она действовала лишь в отношении «Победы»», - продолжил Арсен Казарян.

Какое окончательное решение примет владелец «Тарон-Авиа», станет ясно после возвращения Гарника Папикяна в Армению. Его компания, претендующая на звание национального авиаперевозчика, всего в течение 6 месяцев смогла выдержать конкуренцию с российской компанией.