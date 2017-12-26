Серж Саргсян в Тбилиси проводит встречи с руководством Грузии

Продолжается официальный визит президента Армении Сержа Саргсяна в Грузию. Сегодня состоялась встреча лидера Армении с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

Согласно сообщению офиса премьер-министра Грузии, приветствуя Саргсяна, Квирикашвили отметил, что армяно-грузинские отношения всегда были теплыми и добрососедскими и сегодня по-прежнему остаются таковыми.

В ответ президент Армении выразил уверенность, что встреча с премьер-министром Грузии исключительно положительно повлияет на переживающие подъем двусторонние отношения.

Сегодня утром, во второй день своего визита в Тбилиси, Серж Саргсян встретился также с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым и председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе.

Вчера президента Армении принял президент Грузии Георгий Маргвелашвили. После встречи во время заявлений для СМИ Саргсян, в частности, отметил: «Сегодня мы коснулись нашей расширенной торгово-экономической повестки дня и прежде всего подчеркнули вопрос углубления сотрудничества в таких сферах, как энергетика, транспорт, в том числе поговорили об эффективном использовании транзитных возможностей наших стран».

В свою очередь, президент Грузии заявил, что они говорили о перспективных проектах, которые принесут большую экономическую выгоду и стабильность региону.

По словам аналитика Степана Григоряна, очевидно, что в последние годы власти Армении стали придавать большее значение армяно-грузинским отношениям.

«Наши вспомнили, что Грузия важна не только по той причине, что важно наличие общей границы, но также после неудач с ЕАЭС, это во-первых. Хорошо, что говорят о транспорте, энергетике, очевидно, что Грузия и Армения могут быть транзитными странами и для нефти, и для газа, и друг для друга, и для мира и Европы. Например, транспортировать нефть и газ из Ирана в Европу», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Григорян.

«Мы можем быть транзитной страной, и до некоторой степени мы ею сегодня и являемся, передавая электроэнергию в соседние страны», - отметил аналитик.