Создается межведомственная комиссия, координирующая реализацию соглашения Армения-ЕС

Президент Армении Серж Саргсян сегодня подписал указ о создании межведомственной комиссии, координирующей мероприятия, обеспечивающие реализацию подписанных между Арменией и Евросоюзом Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве и документа «Приоритеты партнерства», где с одной стороны выступает Армения, а с другой – Европейский союз и Европейское общество по атомной энергетике и их государства-члены.

Как сообщает пресс-служба главы государства, возглавлять комиссию будет вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Армении Ваче Габриелян, в состав комиссии войдут министры иностранных дел, юстиции, экономического развития и инвестиций, финансов, председатель комиссии по внешним связям Национального собрания, заместители министров иностранных дел, международной экономической интеграции и реформ, энергетических инфраструктур и природных ресурсов, сельского хозяйства, заместитель начальника Полиции, помощник президента Армении, начальники управления внешних связей аппарата правительства и управления Европы МИД.

Комиссия должна координировать работы компетентных органов Армении с Евросоюзом и его государствами-членами в рамках торгово-экономического и отраслевого сотрудничества, установленного соглашением и документом, утверждать разработанные органами государственного управления РА, исходящие из соглашения и документа и обеспечивающие их реализацию программы мероприятий, в том числе нацеленные на проведение реформ и процессы сближения, следить за их исполнением, предварительно обсуждать вопросы торгово-экономического и отраслевого сотрудничества, включенные в повестку Совета по партнерству и Комитета по партнерству Армения–ЕС, а также принимать решения.

Работа комиссии организовывается посредством заседаний, которые будут созываться по мере необходимости, но не реже, чем раз в квартал.

Органам государственного управления поручается предварительно обсуждать с комиссией подлежащие координации программы, встречи, мероприятия, а также подписываемые и утверждаемые документы.

Напомним, Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом было подписано 24 ноября 2017 года, а документ «Приоритеты партнерства» - 20 ноября 2017 года.