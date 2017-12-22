Экономист: Озвученные Сержем Саргсяном цифры не внушают доверия

«Озвученная президентом Сержем Саргсяном цифра ожидаемого в этом году более чем 6-процентного экономического роста не внушает доверия и явно преувеличена», - сегодня в беседе с Радио Азатутюн заявил экономист, представитель оппозиционной партии «Армянский национальный конгресс» (АНК) Ваагн Хачатрян.

По его словам, особенно сомнительны цифры, касающиеся сельского хозяйства: «В октябре прошлого года по сравнению с октябрем предыдущего года спад составил 30%, теперь в октябре этого года по сравнению с октябрем прошлого года произошел рост на 30%, и в результате этих игр с цифрами они могут сказать, что имеют 6-процентный рост. Я не удивился бы, если бы заявили о 8-ми или 10-процентном росте».

По данным Национальной статистической службы РА, в октябре 2016 года по сравнению с октябрем 2015 года в сельском хозяйстве был зафиксирован спад на уровне 29,8%, между тем в октябре этого года по сравнению с октябрем прошлого года сельское хозяйство пережило резкий рост - 34,7%.

По словам Ваагна Хачатряна, в случае подобного резкого, 6-процентного роста экономики должны были быть зафиксированы серьезные позитивные изменения в плане сокращения безработицы и снижения уровня бедности. «Должно было быть повышение уровня жизни. Но когда мы смотрим на другие опубликованные цифры, то видим, что безработица осталась на уровне 18%, бедность – 29,4%, она снизилась лишь на 0,4%, это очень условно», - пояснил экономист.

Принимая вчера в резиденции президента республики представителей бизнес-сообщества, Серж Саргсян сделал неожиданное заявление о необычно высоком экономическом росте: «Я уверен, что в 2018 году мы получим гораздо лучшие результаты, чем в 2017 году, потому что уже достаточно предпосылок для 2017 года, чтобы закрыть год с удовлетворительным экономическим ростом. Не буду делать прогнозов, но, думаю, экономический рост составит более 6%».

По данным НСС, в предыдущие четыре года экономика Армении росла в среднем всего на 2,5% в год. Рост, близкий к озвученной вчера президентом цифре, был зарегистрирован в стране в 2012 году – в году, предшествовавшему году президентских выборов, когда, по официальным данным, был зарегистрирован экономический рост на уровне 7,2%.

Об ожидаемом в этом году высоком экономическом росте первым вчера сообщил общественности заместитель министра экономического развития и инвестиций Тигран Хачатрян, который, однако, говорил о более высокой цифре – 7%.

Напомним, госбюджетом этого года предусмотрено завершить год с экономическим ростом на уровне 3,2%. Авторитетные международные финансовые организации также прогнозируют более скромный показатель по сравнению с 6-7%.

Согласно опубликованному в октябре прогнозу Международного валютного фонда, в 2017 году экономический рост в Армении составит 3,5%. А Всемирный банк в июне этого года указал еще более низкую цифру - 2,7%.

«Я не думаю, что представители международных организаций, тем более МВФ и Всемирного банка, не имеют возможностей реально оценить экономический потенциал Армении. Если бы сказали 4,3%, а был бы 4,6% или 4,7%, то есть, было бы отклонение в пределах 0,2-0,3%, я бы понял, что действительно… отклонение возможно. Но когда отклонение составляет 1%, тем более 2%, это говорит об одном: либо эти люди не владеют экономической ситуацией в Армении, либо с экономикой Армении происходят какие-то необычные явления, о которых либо не хотят говорить во всеуслышание, либо просто есть время, и нам еще дадут объяснения», - сказал Ваагн Хачатрян.