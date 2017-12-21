Серж Саргсян: «Думаю, экономический рост составит более 6%»

«Не секрет, что ваш успех означает экономический рост, означающий новые рабочие места и благосостояние», - заявил президент Армении Серж Саргсян, выступая сегодня на приеме, организованном в резиденции президента для представителей предпринимательского сообщества по случаю праздников Нового Года и Святого Рождества.

«Я желаю, чтобы в 2018 году продолжились достигнутые нами в 2017 году достижения, чтобы вы не только продолжили свое дело, но и расширили его, а также стали создателями новых идей, новых инициатив. Для этого, я думаю, есть два необходимых условия: во-первых, ваше желание, трудолюбие, долгое время для размышлений, а во-вторых , взаимное доверие и сотрудничество с правительством», - сказал президент.

Он выразил мнение, что 2017 год можно назвать годом сотрудничества между экономическими секторами правительства и бизнесменами. «В этом смысле, все вы должны быть удовлетворены в какой-то мере, потому что когда с 1 января новый Налоговый кодекс и Таможенный кодекс ЕАЭС вступят в силу, вы все увидите, и, вероятно, вы уже убедились, что почти все ваши предложения, озвученные на официальных и неофициальных заседаниях, были приняты во внимание. Я уверен, что в 2018 году мы получим гораздо лучшие результаты, чем в 2017 году, потому что уже достаточно предпосылок для 2017 года, чтобы закрыть год с удовлетворительным экономическим ростом. Не буду делать прогнозов, но, думаю, экономический рост составит более 6%, - сказал Серж Саргсян и продолжил: - Слава богу, коэффициент экономической активности достаточно велик. За последние 11 месяцев у нас был беспрецедентный показатель экспорта в размере 2 млрд долларов США, что составляет 20% от нашего ВВП. У нас никогда не было такого показателя. Наш торговый оборот за последние 11 месяцев превысил порог в 6 млрд долларов США, мы говорим о внешней торговле, но крайне важно, что с 2012-2013 года произошли структурные изменения, так как тогда у нас был внешнеторговый оборот в размере почти 6 млрд, где, например, экспорт готового продовольствия в этом индексе составлял 12-13%, а сейчас он достигает почти четверти. Это очень хороший и важный показатель. Очевидно, что такие показатели оказывают положительное влияние на финансовую, макроэкономическую стабильность».

«Видите, это первый раз за долгое время, когда в декабре наш родной армянский драм не испытывает никакого давления, наоборот, пытается улучшить свою позицию. Все это взаимосвязано, и я думаю, что главная роль в этой взаимосвязи - ваша, поэтому я предлагаю вам продолжать работать в том же темпе, особенно учитывая, что наша новая Конституция в полной мере вступит в силу весной 2018 года, - отметил президент и добавил: - Но я ожидаю, что вы, будучи важной частью нашего общества, тоже улучшали свою работу разными способами. Предлагаю, чтобы в 2018 году мы вместе достигли того, чтобы довести до минимума неформальный, недокументированный оборот. Мы договорились с премьер-министром и правительством о том, что мы должны сделать все возможное для регулирования документооборота в 2018 году. Это полезно всем - и вам, и государству, и нашей армии, и нашим педагогам».

«Я призываю всех вас подождать, без принуждения пройти по этому пути самостоятельно. Мы тоже со своей стороны сделаем все возможное, чтобы сотрудничество было реальным, а не сотрудничество между инспектором, или, я не знаю, карательным органом и бизнесменом», - согласно пресс-службе президента Армении, заявил Серж Саргсян.