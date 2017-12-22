Возможность взять 20-минутный перерыв закреплена в законе прежде всего для того, чтобы привести республиканцев в зал – депутат фракции «Елк»

Возможность взять перед проведением голосования 20-минутный перерыв закреплена в законе «О регламенте Национального собрания», прежде всего, для того, чтобы привести в зал отсутствующих депутатов от правящей Республиканской партии Армении (РПА), считает депутат оппозиционной фракции «Елк» Мане Тандилян, не исключая, что фракция правящей партии изменит этот пункт.

Вчера депутат-республиканец Самвел Никоян не исключил эту возможность, отметив, что, возможно, будет необходимо пересмотреть этот пункт регламента, поскольку оппозиция использует его «во зло».

«На самом деле, этот механизм заложен не для меньшинства, а именно для республиканцев, чтобы собрать в зале их однопартийцев, потому что очень часто у них не бывает достаточного количества голосов, и чтобы привести их беглых коллег в зал, они используют этот 20-минутный перерыв, реальность состоит в этом, и перед тем как это изменить, они должны придумать механизмы приведения своих отсутствующих коллег в зал в минуты голосования», - в беседе с Радио Азатутюн сказала Тандилян.

Напомним, фракция «Елк» в голосованиях последних двух дней заметила нарушения закона, однако правящая Республиканская партия не пересмотрела результаты голосования и отказалась провести новое голосование.

В знак протеста вчера глава фракции «Елк» Никол Пашинян перед каждым голосованием требовал 20-минутный перерыв, и голосования вместо нескольких минут продлились около 4 часов. Сегодня Мане Тандилян сказала, что это общепринятая политическая акция.

«Вероятно, Вы знаете о «правиле Филибастера», по которому политическое меньшинство, которые хочет не допустить голосования, выступает с речью. Есть случай, когда в американском Сенате 24 часа выступали с речью с целью воспрепятствовать принятию законопроекта. Естественно, в результате он принимается, но это политическая акция, которая принята в государствах, стремящихся к парламентаризму, и никому в голову не приходит отменить это правило только потому, что кто-то, в данном случае меньшинство, им воспользовалось. Я не удивлюсь, если этот инструментарий - 20-минутные перерывы, будет упразднен, потому что где Республиканская партия и где парламентаризм», - сказала оппозиционный депутат.

«Оппозиция не должна идти по пути самоуничтожения»

Однако секретарь фракции РПА Гагик Меликян отмечает, что оппозиция таким образом понизила свой рейтинг.

«Этот шаг был бессмысленным, совершенно нелогичным. Я хотел бы, чтобы в результате серьезных политических шагов рейтинг оппозиции поднимался. Я уверен, что в результате этого несерьезного политического поведения рейтинг оппозиции в глазах народа упал, - сказал Меликян и продолжил: - Если оппозиция формально будет пользоваться этими преимуществами, этими возможностями, ее рейтинг еще больше снизится. Если оппозиция к этому станет относиться более серьезно, ее рейтинг повысится. А являются ли эти права формальными или нет, однозначно скажу, что там нет никакой формальности. Просто оппозиция должна правильно воспользоваться этими возможностями и не идти по пути самоуничтожения. Конкретно вчера они сделали один серьезный шаг на пути самоуничтожения, потому что в течение 4 часов не работали».