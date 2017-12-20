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Политика

Члены оппозиционной фракции покинули зал заседаний парламента

Руководитель фракции «Елк» Никол Пашинян

Сегодня парламентская фракция оппозиционного блока «Елк» («Выход») бойкотировала заседание внеочередной сессии парламента, покинув зал.

Отметим, что в Национальном cобрании на голосование был поставлен вопрос о внесении представленных правительством изменений и дополнений в Судебный кодекс Республики Армения.

Согласно предложенной поправке, в Ереване будет один общиq суд – Ереванский суд общей юрисдикции, а судьи получат право штрафовать адвокатов.

Перед голосованием представители фракций «Елк» и «Царукян» заявили, что будут голосовать против этих изменений.

Поскольку закон должен был быть принят 63 голосами «за», оппозиционеры пришли к выводу, что он принят не будет. Между тем, после голосования спикер парламента Ара Баблоян заявил, что закон принят, что вызвало негодование членов фракции «Елк», и они начали стучать по столам.

Отметим, что парламент Армении состоит из 105 депутатов. У фракции «Елк» 9 мандатов, а блок «Царукян» располагает 31 мандатами. Остальные мандаты принадлежат правящей Республиканской партии Армении и ее коалиционному партнеру «Дашнакцутюн».

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