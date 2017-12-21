ВС Армении будут получать разведданные посредством космических снимков

Вооруженные силы Армении расширяют свои разведывательные возможности, и в ближайшем будущем оперативная разведка территорий соседних государств будет осуществляться «с помощью космических снимков».

Об этом говорится в сегодняшнем решении правительства, по которому 300 млн драмов выделено созданному в прошлом месяце опять же решением правительства закрытому акционерному обществу «Геокосмос» на приведение в рабочее состояние и модернизацию программно-технического комплекса приемной станции «Геокосмоса».

Создав в ноябре эту компанию, правительство Армении передало «Геокосмосу» также имущество на сумму примерно 119 млн драмов.

В сегодняшнем решении правительства других подробностей нет.

В беседе с Радио Азатутюн довольно скуп на детали был и пресс-секретарь министра обороны Арцрун Ованнсян: «Как было отмечено во время представления проекта, это в целом секретная функция, кроме того, что сообщили, для чего она предназначена. Расширение разведывательных возможностей посредством конкретных космических технологий, что является одним из способов разведки».

На вопрос, возможно ли, что посредством основания «Геокосмоса» создаются основы для запуска армянского спутника в космос, который будет преследовать разведывательную цель, Ованнисян ответил: «Я не могу точно сказать, что возможно, но то, что Вооруженные силы должны постепенно развивать и развивают свои разведывательные средства и вообще все средства обеспечения боеспособности и предпринимают четкие шаги в этом направлении, вы видите. И законопроект является одним из таких примеров».

В августе прошлого года, всего через четыре месяца после апрельской войны, министр обороны Нагорного Карабаха Левон Мнацаканян признался, что до апрельской войны армянские вооруженные силы не располагали техническими средствами для осуществления глубинной разведки.

Согласно государственному информационному агентству «Арцахпресс», генерал-лейтенант, в частности, отметил: «До апрельских военных действий по причине отсутствия соответствующих технических средств не было возможности осуществлять глубинную разведку и выявить широкие масштабы подготавливаемых противником военных действий. Однако сейчас передовые подразделения Армии обороны оснащены соответствующими техническими средствами, которые позволяют осуществлять разведку на необходимой глубине, и мы постоянно наблюдаем за всеми передвижениями и действиями азербайджанских ВС».

По словам руководителя Армянского института международных вопросов и безопасности, бывшего депутата Национального собрания Армении Степана Сафаряна, многочисленные договора о армяно-российском сотрудничестве, одобренные парламентом Армении, предполагают также совместное использование спутников.

«Другое дело, что у Армении никогда не было такой политической смелости требовать от стран-партнеров и, прежде всего, от России предоставить ей важнейшую для национальной безопасности и оборонной политики информацию. Я, в частности, помню, как в Национальном собрании 4-го созыва мы ратифицировали ряд договоров, в том числе в космической сфере, в сфере совместного использования спутников, которые были не только армяно-российскими, но и даже армяно-белорусскими».

По мнению аналитика, развитие подобных возможностей со стороны Армении означает, что, например, в период, предшествовавший апрельской войне, или во время апрельских военных действий армянские вооруженные силы от российского военного ведомства или от партнеров по ОДКБ необходимую информацию не получали, в том числе в виде фотоснимков, сделанных из космоса.

Сафарян также не исключил, что с развитием подобных возможностей Вооруженные силы Армении смогут получать информацию не только со спутников России или государств-членов ОДЕБ, но и со спутников, принадлежащих другим странам.

«Армения пытается получить то, что она могла получить раньше, но не получила, потому что у России очевидно были другие стратегии в связи с апрельской войной. Для России не представляло никакой трудности предоставить их в рамках двусторонних договоренностей. И теперь, похоже, Армения пытается подобными демонстративными шагами дать понять, что она обладает этим инструментарием», - сказал политолог.