МИД Армении выступил с заявлением по поводу комментария турецкого МИД

Комментарий Министерства иностранных дел Турции от 14 декабря касательно армяно-турецких отношений является очередным вопиющим примером по искажению буквы и духа Цюрихских протоколов 2009 года. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Армении.

В опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства Армении заявлении говорится:

«Наша позиция относительно инициированного президентом Армении Сержем Саргсяном процесса нормализации отношений с Турцией была выражена известным подходом – урегулирование без предусловий. Именно с этим общим пониманием мы и начали с турецкой стороной переговорный процесс и достигли договоренностей.

Как известно, непосредственно после подписания протоколов Анкара отступила от договоренностей – не только отказалась ратифицировать их, но и вернулась к языку предусловий, который она использовала до начала процесса. Последний комментарий МИД Турции – из той же серии.

Анкара не гнушается еще раз повторять свои предусловия, увязывая армяно-турецкие отношения с разрешением карабахской проблемы в пользу Азербайджана, с произвольной отсылкой к резолюциям Совбеза ООН, не имеющим какого бы то ни было отношения к переговорному процессу по урегулированию.

Общеизвестно, что в протоколах нет даже слова о карабахском конфликте или каких-либо предусловиях. После подписания, вновь вернувшись к языку предусловий, Турция пошла против международного сообщества, которое, как в то время, так и сегодня поддерживает урегулирование армяно-турецких отношений без предусловий.

Турецкая сторона отказалась от ратификации протоколов и весь процесс умышленно завела в тупик. Именно по этой причине Армения была вынуждена приостановить процедуру ратификации, оставаясь все еще в процессе нормализации, что главами разных стран было встречено с пониманием и удостоилось приветствия.

Очевидно, что и сегодня, спустя столько лет после подписания протоколов, Анкара не готова нормализовать армяно-турецкие отношения. Не новость, что власти Турции цепляются за стереотипные подходы, пытаются озвучивать выдуманные обвинения. Уже более 100 лет, как руководство этой страны отрицает факт Геноцида армян в Османской империи. Неужели гораздо проще посредством отрицания взваливать на свои плечи вину за совершенное Османской империей великое преступление 100-летней давности, нежели признать его, оказав огромную услугу и собственному народу, и будущему данного региона, и делу предупреждения новых геноцидов?

Анкара идет по противоположному пути. В комментарии МИД Турции утверждается, будто усилия по признанию Геноцида армян неправильны как в моральном, так и в правовом плане и являются шагами, преследующими отрицательные цели. Выходит, что Турция читает нравоучения Франции, Германии, Австрии, России, Уругваю, Аргентине, Бельгии, Греции и десяткам других государств, признавших Геноцид армян.

Комично, что Турция, которая в мире считается одним из лидеров среди ограничивающих свободу слова стран, пытается оправдать политику отрицания, мотивируя это свободой слова.

Как после подписания протоколов, так и сегодня, во многих столицах мира четко осознают, что мяч находится на половине поля Турции, что Армения сделала всё возможное для нормализации армяно-турецких отношений. Именно отсутствие в Анкаре осознания этого и других реалий укореняет в мире ощущение, что Турция и международное сообщество говорят на разных языках. И повторяем, что именно в этом заключается причина, что президент Армении Серж Саргсян с трибуны Генассамблеи ООН заявил, что в условиях продолжительного отсутствия какого-либо позитивного сдвига в направлении претворения в жизнь Цюрихских протоколов Армения аннулирует их весной 2018 года».