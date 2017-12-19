Фракция «Просвещенная Армения» прекращает бойкот заседаний Совета старейшин Ванадзора

Фракция партии «Просвещенная Армения» объявляет о прекращении бойкота заседаний Совета старейшин Ванадзора и восстановлении своего участия в собраниях органа.

В заявлении, опубликованном сегодня, партия заявила, что на протяжении более года она предпринимала все возможные правовые и политические шаги, направленные на «предотвращение создания незаконной администрации в Ванадзоре», но, тем не менее, «правительство поставило ситуационное решение выше, чем дело создания демократического государства, тем самым доказав, что все заявления властей о конституционной реформе и развитии демократии в Армении были необоснованными».

«Таким образом, мы считаем, что в Совете старейшин Ванадзора больше нет существовавшей ранее политической основы для бойкота и исчерпаны правовые механизмы оспаривания факта кражи мандатов. В этих условиях, являясь силой, которая привержена участию, и стремясь контролировать и сбалансировать полномочия местных органов власти, фракция партии «Просвещенная Армения» Совета старейшин Ванадзора прекращает бойкот и восстанавливает своей участие в заседаниях Совета», - говорится в заявлении.

Напомним, что в октябре 2016 года три оппозиционные фракции - «Просвещенная Армения», «Процветающая Армения» и «Армянское возрождение», протестовавшие против избрания кандидата от правящей Республиканской партии Армении (РПА) Мамикона Асланяна на пост мэра, начали бойкот заседаний Совета старейшин Ванадзора, которые, тем не менее, проходили без кворума.

В прошлом месяце, после того, как Конституционный суд постановил, что закон, на который ссылалось провластное меньшинство для обоснования проведения заседаний, является неконституционным, фракция РПА пошла на переговоры с бойкотирующими заседания Совета старейшин фракциями.

Фракция «Армянское возрождение» подписала меморандум о сотрудничестве, тем самым вместе с РПА и ее коалиционным партнером АРФД составив большинство в Совете старейшин Ванадзора.