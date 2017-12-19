Армения надеется до весны представить соглашение с ЕС на ратификацию в парламент - замглавы МИД

«Армения надеется до весны представить соглашение с Евросоюзом на ратификацию в парламент», - на заседании Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Армения сегодня заявил заместитель министра иностранных дел Армении Карен Назарян.

Напомним, что 24 ноября на саммите Восточного партнерства Армения и Европейский союз подписали Соглашение о Всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Теперь он должен быть ратифицирован как Арменией, так и 28 государствами-членами ЕС.