Зампредседателя правящей Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян готов выдвинуть кандидатуру Сержа Саргсяна на пост премьер-министра в 2018 году.

Об этом он заявил в эфире воскресной аналитической программы Азатутюн ТВ «С Тамразяном».

По словам Ашотяна, учитывая вызовы, связанные с безопасностью, внешней политикой и экономикой, «наилучшим решением было бы продолжить начатую работу под руководством Сержа Саргсяна».

Вместе с тем, Ашотян подчеркнул, что он высказывает свою личную точку зрения как члена РПА.

Зампредседателя правящей партии отметил, что политические процессы будут «логичными» и «конституционными», однако не стал раскрывать подробности, чтобы не раскрывать «интригу».

Ашотян также провел параллели с внутренней политикой Германии, где Ангела Меркель уже 16 лет находится в должности канцлера. «С этой точки зрения ее политическое долголетие является не самоцелью, а следствием демонстрации ею эффективности. То же самое будет и в Армении – не будет никакого решения, которое будет самоцелью», - заключил он.

Отметим, что президентские полномочия Сержа Саргсяна истекают 9 апреля 2018 года. Тогда же Армения полностью перейдет к парламентской форме правления, в которой первым лицом государства становится премьер-министр.

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