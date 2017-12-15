По мнению Хосрова Арутюняна, в апреле Серж Саргсян займет пост премьер-министра

После просмотра интервью президента Сержа Саргсяна телекомпании «Армения» депутат фракции правящей Республиканской партии Армении Национального собрания Армении, председатель постоянной парламентской комиссии по экономическим вопросам Хосров Арутюнян укрепился во мнении, что Серж Саргсян в апреле следующего года, после завершения второго срока президентских полномочий, продолжит руководитель страной в качестве премьер-министра.

Во вчерашнем интервью Серж Саргсян вновь не уточнил, чем будет заниматься после 9 апреля 2018 года. «Я это говорю искренне, не жеманничаю, не притворяюсь. Как решим все вместе, так и будем двигаться вперед», - сказал он. На уточняющий вопрос, останется ли он в политике, президент ответил: «Посмотрим, посмотрим».

«Я даже не ищу ответа. Уверяю Вас, что это не интрига. Не спешите, не пытайтесь ускорить. Все будет так, как должно быть. Потому что мои вопросы, лежащие на этом столе, требуют ответов, а ответ очевиден. Поэтому я считаю, что мы не увидим особых сюрпризов в 2018 году, - в беседе с Радио Азатутюн сказал Хосров Арутюнян. - Я считаю, что наиболее вероятным и логичным, с учетом объективной ситуации, является то, что он [Серж Саргсян] продолжит нести взятую на себя ответственность. В сущности, не только после вчерашнего интервью, но и всегда у меня было такое впечатление, но после вчерашнего интервью тем более».

Между тем, руководитель оппозиционной фракции «Елк» («Выход») Никол Пашинян отметил, что республиканцы, говорящие о том, что Серж Саргсян станет премьер-министром, сначала должны найти объяснение заявлению Саргсяна, сделанному им до референдума по конституционным изменениям.

«Будет лучше, если республиканцы обсудят не вопрос выдвижения или невыдвижения Сержа Саргясна в качестве кандидата на пост премьер-министра, а попытаются обсудить интервью, данное им в апреле 2015 года, в котором он, говоря о конституционных изменениях, заявил, что после конституционных изменений не станет претендовать на пост президента, а если будет избрана парламентская модель правления, не станет претендовать и на пост премьер-министра. Теперь что, Республиканская партия хочет сказать, что Серж Саргсян лжец?» - задался вопросом оппозиционный депутат.

Хосров Арутюнян так объяснил свою точку зрения: есть концептуальные инициативы, автором или, как выразился депутат-республиканец, отцом которых является Серж Саргсян. Хосров Арутюнян отметил, что не видит другое должностное лицо, которое со своим опытом может взять на себя ответственность за дальнейшие развития и на международной арене рассматривается как надежный партнер. «Давайте представим на мгновение, что этот человек, будущий премьер-министр, который по кругу своей ответственности не уступает сегодняшнему президенту, представим, что этот человек не действующий президент республики. Я и Вы должны подумать: а кто тогда? Я сказал: есть инициативы, подходы концептуального характера, у которых есть автор, то есть ответственный высокопоставленный чиновник, который является автором всего этого, если хотите, отцом. И я начинаю думать: а кто может его заменить? Согласитесь, хотя бы один, который со своими возможностями, опытом, навыками так же мог бы претендовать на роль ответственного за дальнейшие развития … извините, я такого не вижу».

На это Пашинян ответил: «Я могу привести несколько инициатив, в частности, когда Серж Саргсян в октябре 2008 года, если не ошибаюсь, заявил, что Республика Армения через несколько лет начнет строительство новой атомной электростанции, когда Серж Саргсян заявил, что то правительство, которое не обеспечит экономически рост на уровне 7%, должно уйти в отставку, когда он заявил, что будет построена железная дорога Армения-Иран».

В обширном интервью Серж Саргсян коснулся также инициативы блока «Елк» по выходу из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), подчеркнув, что требование оппозиционеров считает нерациональным.

Напомним, правящие силы парламента вместе с оппозиционной фракцией «Царукян» отклонили предложение фракции «Елк» о выходе из ЕАЭС.

«Абсолютно не вижу здесь рациональности. Я вижу просто желание служить неким интересам или определенную убежденность, которая проистекает из неполного владения материалом. Я не слышал ни одного серьезного аргумента в пользу выхода из ЕАЭС», - заявил Серж Саргсян.

Между тем, депутат фракции «Елк» Эдмон Марукян в беседе с Радио Азатутюн на это возразил: нет ни одного веского аргумента в пользу того, что пребывание в ЕАЭС приносит Армении пользу.

«Мы сказали, что нет ни одного обоснованного аргумента в пользу членства Армении в ЕАЭС, нет ни одного анализа того, что это приносит нам пользу, товары будут дорожать и это повлияет на инфляцию, доходы людей не увеличились и не увеличатся в 2018 году, это также вызовет социальную проблему, - заявил Марукян. - Что касается обслуживания неких интересов, то мы очень хорошо знаем, что служим интересам граждан Республики Армения».

А глава фракции «Елк» Никол Пашинян в свою очередь подчеркнул, что у ЕАЭС Армения может позаимствовать лишь негативные явления.

«Очень плохие политические традиции... Давайте посмотрим на Казахстан, с незапамятных времен государством управляет Нурсултан Назарбаев. Давайте посмотрим на Беларусь, с незапамятных времен государством управляет Александр Лукашенко. В России процессы ведут к тому же», - пояснил он.