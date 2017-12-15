ЦИК отклонил заявление Постанджян

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении отклонила заявление руководителя фракции «Еркир цирани» Совета старейшин Еревана Заруи Постанджян.

Постанджян требовала от ЦИК досрочно прекратить мандаты бывших членов фракции Айка Петросяна и Мнацакана Паракшеева.

Глава оппозиционной фракции Совета старейшин в заявлении утверждала, что эти двое мужчин, оказавшиеся в Совете старейшин благодаря «Еркир цирани», своей деятельностью препятствуют работе фракции.

Напомним, разногласия между членами фракции возникли после первого же заседания новоизбранного Совета. Заруи Постанджян призвала Петросяна и Паракшеева сложить мандаты, однако они не вняли этому призыву и на основании собственных заявлений вышли из фракции и остались в качестве независимых членов Совета старейшин.

Заруи Постанджян сегодня заявила, что эти два мандата принадлежат «Еркир цирани» и вместо них эти мандаты должны взять люди, готовые реализовать идеологию и программу партии. «Они не были избраны по своим именам и фамилиями, они даже никогда не были известны общественности. Следовательно, они мешают программе партии, которая была представлена, а именно за эту программу люди отдали свои голоса, а не за них лично», - сказала лидер партии «Еркир цирани».

Председатель ЦИК Тигран Мукучян поинтересовался у Постанджян, может ли она сослаться на какой-либо пункт Избирательного кодекса или другого закона, в соответствии с которым комиссия имеет полномочия прекратить действие мандата Совета старейшин.

Постанджян ответила, что мандаты выдает ЦИК, следовательно, она может разрешить и возникающие вокруг них споры, если ответственная структура молчит: «Орган местного самоуправления в лице мэрии Еревана был осведомлен, но не принял мер в этом направлении. Следовательно, другим органом, ответственным также и за эти функции, является Центральная избирательная комиссия. По этой причине я обратилась сюда как в административный орган».

Тигран Мукучян ответил, что вопрос о досрочном прекращении мандата члена Совета старейшин регулируется законом о местном самоуправлении Еревана, и за рамками этих определений другие решения не предусмотрены.

Между тем, Постанджян настаивала на том, что эти люди нарушили баланс распределения сил в Совете, более того, «продались» и перешли на сторону власти.

Тигран Мукучян зачитал проект решения, отклонив заявление оппозиционного члена Старшего совета.

По завершении заседания Заруи Постанджян заявила, что они намерены обжаловать это решение.

Все это время хранившие молчание Айк Петросян и Мнацакан Паракшиев, отвечая на вопрос Радио Азатутюн, сказали, что не собираются отказываться от мандатов.

На замечание, что Заруи Постанджян обвиняет их в «продажности», Паракшиев ответил: «На эти необоснованные обвинения я не собираюсь отвечать, потому что это не так».

Спор между бывшими и нынешними членами «Еркир цирани» продолжился в коридоре ЦИК.