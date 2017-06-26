«Еркир цирани» призывает исключенных членов фракции отказаться от мандатов

Мнацакана Паракшиева и Айка Петросяна, исключенных из партии «Еркир цирани» («Страна абрикоса») и фракции партии в Совете старейшин Еревана по обвинению в предательстве, призывают отказаться от мандата члена Совета старейшин, уступив место тем, кто разделяет идеи партии.

«Я призываю Мнацакана Паракшиева и Айка Петросяна оставить в стороне свои личные интересы. Они предпочли, украв полученные от народа мандаты, полученные от народа полномочия, сотрудничать с властью и провластными блоками. Я призываю их отступить от своего намерения, не мешать работе нашей фракции», - сегодня на встрече с журналистами сказала член фракции «Еркир цирани» Марина Хачатрян.

Представители «Еркир цирани» сегодня сообщили, что разногласия с Мнацаканом Паракшиевым и Айком Петросяном начались тогда, когда те, нарушив договоренность, на заседании Совета старейшин не предложили отложить выборы вице-мэров, не стали возражать против зарплат мэрии на общую сумму примерно в 1 млн долларов в месяц.

«То есть, эти двое, подобно тем 60 членам Совета старейшин, проявили бездействие и смолчали. Естественно, после этого мы потребовали, чтобы они представили причины такого поведения. Но они никаких обоснованных причин не привели, заявили, что у них другие подходы, что они сторонники сотрудничества», - сообщил зампред «Еркир Цирани» Карапет Агаджанян.

Удостоившиеся недоверия со стороны партии Петросян и Паракшиев на прошлой неделе заявили, что лишь предполагают, что в партии недовольны их стилем работы.

«Мы хотели подходить к вопросам хладнокровно и последовательно, нашей первоочередной задачей должна была быть реализация программы Еревана, а другие наши коллеги были больше сторонниками придания эмоциональной окраски любому вопросу, что, по нашему мнению, не было бы эффективно», - пояснил Айк Петросян.

«Политику вообще и работу в мэрии нельзя превращать в театр», - добавил Мнацакан Паракшиев.

Члены «Еркир цирани» недоумевают: кто мешал Паракшиеву и Петросяну поднимать вопросы в желаемом ими стиле. «Им уже был дан статус, и у них была возможность показать свой стиль, поднять любой вопрос. Во время заседания Совета старейшин один из них вообще не проронил ни слова, а другой озвучил два вопроса, которые не касались повестки того дня и вообще не соответствуют интересам ереванцев», - сказала член фракции «Еркир цирани» Сона Агекян.

«Еркир цирани» обращается к Петросяну и Паракшиеву с вопросом: Вы стали членами Совета старейшин благодаря авторитету Заруи Постанджян и программе партии, как же вы теперь идете другим путем?

«То, что они не сложили мандаты, я также считаю их сотрудничеством с властью, потому что, думаю, они получили приказ никогда не складывать мандаты, чтобы их место не заняли другие представители партии, которые готовы не молчать, а выражать свое мнение и обоснованно представлять свою позицию», - сказал Карапет Агаджанян.

Пока неизвестно, в какую фракцию войдут эти два члена Совета старейшин, работать независимо законодательство им не позволяет, а члены «Еркир цирани» даже кабинет не намерены делить с бывшими членами фракции.