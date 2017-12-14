Даже через 20 лет невозможно достичь указанного президентом ВВП на душу населения на уровне 10 тысяч долларов - экономист

По мнению экономиста Ваагна Хачатряна, даже через 20 лет невозможно достичь указанного президентом ВВП на душу населения на уровне 10 тысяч долларов, даже если за это время будут удовлетворены все условия для развития экономики.

Экономист подсчитал: если каждый год в Армении будет экономический рост на уровне 5%, то через 20 лет, в 2036 году, ВВП на душу населения составит 9637 долларов.

«Сегодня у нас валовой внутренний продукт составляет 10 млрд 547 млн долларов. Через 20 лет, если у нас ежегодно будет 5-процентный экономический рост, ВВП составит 25 млрд 791 млн долларов. Сейчас ВВП на душу населения составляет 3 тыс. 606 долларов, где численность населения составляет 2 млн 920 тыс. человек. Я округляю до 2 млн 900 тыс. Когда мы все это просчитываем, то получается, что в 2036 году ВВП составит 19 млрд 637 млн, если это разделить на 2,9, получается 9 тыс. 637, то есть и через 20 лет мы все еще не сможем мечтать о 10 тыс. долларах. Почему указывается 10 тыс. долларов? Потому что сегодня в мире средний ВВП на душу населения составляет 10 тыс. 151 доллар», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Хачатрян.

Напомним, президент Армении Серж Саргсян на конференции, посвященной органам местного самоуправления и территориального управления, заявил: «Через несколько лет мы достигнем показателя ВВП на душу населения, соответствующего 10 тысячам долларов. Это предполагает новое качество инфраструктур и общинных институтов, а также альтернативные и инновационные подходы к финансированию».

«Для достижения указанных мною показателей на душу населения инвестиции из одного источника будут ограничены. Нужно внедрить различные совокупные инвестиционные схемы, для которых мы разрабатываем соответствующую лучшим международным критериям законодательную базу. Мы должны создать новые инвестиционные фонды, создать возможности для недвижимости, социальных вопросов и выпуска зеленых облигаций», - сказал президент.

Интервью с Ваагном Хачатряном целиком можно посмотреть здесь:

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