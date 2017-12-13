Генрих Мхитарян может перейти их «МЮ» в «Интер» в обмен на Жоау Мариу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заинтересован в услугах полузащитника «Интера» Жоау Мариу, сообщает Corriere dello Sport. По информации источника, клубы обсуждают возможность обмена португальского хавбека на Генхриха Мхитаряна.

Как пишет «Спорт Экспресс», отмечается, что соглашения могут быть заключены до конца сезона-2017/2018, после чего стороны могут вернуться к обсуждению переговоров о полноценных трансферах.

Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что в возвращении 28-летнего армянского полузащитника заинтересована дортмундская «Боруссия».

По данным 101 Great Goals, игрок «красных дьяволов» недоволен текущим положением дел в клубе. В конце ноября Моуринью заявлял, что стал реже выпускать полузащитника на поле из-за того, что тот стал плохо проявлять себя в играх.

Вчера спортивное издание Transfermarketweb сообщило, что Жозе Моуринью и Герних Мхитарян провели беседу о будущем армянского футболиста. По итогам встречи, было решено, что «МЮ» выставит Генриха Мхитаряна на трансфер. Также возможен вариант аренды.

Напомним, Мхитарян в этом сезоне провел в составе «МЮ» 17 матчей во всех турнирах, забив 2 мяча и отдав 5 голевых передач. В активе Мариу 11 игр за миланцев, в которых он отдал 3 результативных паса.

Мхитарян летом 2016 года перешел к «красным дьяволам» из дортмундской «Боруссии», за которую играл с 2013 года, заключив с «Манчестер Юнайтед» четырехлетний контракт с возможностью продления на год. За трансфер хавбека клуб заплатил 42 млн евро.



