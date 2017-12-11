В 2013 году подписание соглашения Армения-ЕС было сорвано из-за ошибочной политики Сержа Саргсяна – АНК

В 2013 году подписание соглашения Армения-Евросоюз было соровано из-за ошибочной политики, проводимой президентом Армении Сержем Саргсяном. Такое мнение в ходе «Воскресной аналитической программы с Грайром Тамразяном» в эфире Азатутюн ТВ высказал заместитель председателя партии «Армянский национальный конгресс» (АНК) Левон Зурабян, отметив, что Серж Саргсян не провел необходимые консультации с Россией.

«Если помните, в 2013 году Левон Тер-Петросян довольно серьезно обратился к этой теме, привел примеры того, как он решал подобные вопросы, когда были программы сотрудничества с Западом – Францией, США или Европейским союзом. Было очень важно, чтобы это не вызвало у России, скажем так, желания «помешать». В политике принято совещаться с союзниками, проводить с ними консультации, даже если это касается развития отношений с другими странами или организациями», - сказал Зурабян, подчеркнув, что очень важна гармонизация интересов сверхдержав.

«Нужно сделать все, чтобы маленькая страна не стала яблоком раздора между сверхдержавами и там не начались разного рода интриги, борьба, в том числе борьба прозападных и пророссийских лоббистов, что, в конце концов, приводит к дестабилизации страны и многим другим процессам», - сказал зампред АНК.

Напомним, после более чем трех с половиной лет переговоров с Евросоюзом вокруг Соглашения об ассоциации в сентябре 2013 года Армения объявила о решении вступить в Таможенный союз, а затем в Евразийский экономический союз. Спустя несколько лет Армения и Евросоюз с целью углубления отношений парафировали другое всеобъемлющее рамочное соглашение, которое было подписано 24 ноября этого года в Брюсселе.

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