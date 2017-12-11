Оппозиционер: «Проворовавшихся руководителей общин прощали, потому что они хорошо приносят голоса»
Депутат от оппозиционной парламентской фракции «Елк» («Выход») Эдмон Марукян считает субботнее выступление президента Армении Сержа Саргсяна на заключительном заседании конференции, посвященной органам местного самоуправления и территориального управления, «ожидаемым».
«В течение долгого времени мы все знаем, что у нас есть вороватые руководители общин, то есть среди руководителей 900 общин были и есть такие люди, они обогатились на наших глазах, грабили нас, как могли, грабили без отдыха, без устали. В своем выступлении президент констатировал, что высокопоставленные власти были осведомлены о воровстве, а значит, правоохранительные органы были на своих местах, то есть они возбуждали дела и расследовали. Иначе, как власти знали бы о том, что происходил грабеж? Дело доходило до того, что кто-то должен был быть привлечен к ответственности, и какой-то губернатор, министр территориального управления прощали этих людей. Они так говорят: «Мы прощали, потому что думали, что местное самоуправление должно состояться, и что могут быть недостатки». Я согласен с тем, что во время становления могут быть недостатки, но я не думаю, что грабеж, воровство из местных бюджетов и приватизация общинного имущества таким образом являются недостатками. Иными словами, идет становление не местного самоуправления, а большой группы расхитителей, которая впоследствии предоставляла свои услуги на всех выборах. Их прощали не потому, что нужно становление местного самоуправления, а потому что они хорошо приносят голоса, хорошо раздают взятки», - во время брифинга в Национальном Собрании сегодня заявил Эдмон Марукян.
Отметим, что в своем выступлении президент Серж Саргсян, в частности, сказал: «Не секрет, что многие руководители общин злоупотребляют своей должностью и используют ее для непонятных и неприемлемых доходов, начиная с того, что различными уловками отчуждают принадлежащие общине земли, демонстрируют нечестное отношение к общинным бюджетам. Не буду вдаваться в детали, потому что для меня этот разговор очень неприятен. Хочу только сказать одно: мы были очень снисходительны к руководителям общин, потому что считали, что этот институт должен состояться, и в этот период возможны некоторые плохие проявления. Я никого не пугаю, но хочу предупредить всех вас: если кто-то будет заниматься такими делами, то лучше пусть идет и работает в другом месте. Говорю откровенно: мы готовы относиться к вам, как к зенице ока своего, готовы в рамках наших возможностей помогать, будь то личные или общинные дела, но мы не готовы видеть, как некоторые из вас уносят деньги нашего населения себе домой. Стыдно».
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