Ссылки доступа

logo-print
Все сайты Радио Свобода
Поиск
Карабахский вопрос

Минобороны Карабаха опровергает утверждения Баку об обстреле мирных населенных пунктов

Артиллерийская установка АО НК на передовой (архивная фотография)

Министерство обороны Нагорного Карабаха опровергает утверждения Азербайджана о том, что с карабахской стороны обстрелу подверглись азербайджанские населенные пункты.

Как сообщает пресс-служба карабахского оборонного ведомства, «ежедневно распространяемые пропагандисткой машиной официального Баку однообразные сообщения о нарушениях армянской армией режима прекращения огня, а также информация от 8 декабря о том, что, якобы, карабахская армия вела огонь из крупнокалиберных пулеметов и минометов по населенному пункту Орта Барвенд района Агдама, не соответствуют действительности».

«Министерство обороны Арцаха (Карабаха – ред.) заявляет, что передовые подразделения Армии обороны следят за соблюдением режима перемирия и никогда не берут на прицел мирные населенные пункты, а в случае дальнейших провокаций противника на передовой вся ответственность ляжет на азербайджанскую сторону», - отмечается в сообщении.

Минобороны НК сообщает также, что в период с 3-го по 9-е декабря на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил сохранялась относительно спокойная оперативная ситуация.

Ваше мнение

Показать комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG