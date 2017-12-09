Минобороны Карабаха опровергает утверждения Баку об обстреле мирных населенных пунктов

Министерство обороны Нагорного Карабаха опровергает утверждения Азербайджана о том, что с карабахской стороны обстрелу подверглись азербайджанские населенные пункты.

Как сообщает пресс-служба карабахского оборонного ведомства, «ежедневно распространяемые пропагандисткой машиной официального Баку однообразные сообщения о нарушениях армянской армией режима прекращения огня, а также информация от 8 декабря о том, что, якобы, карабахская армия вела огонь из крупнокалиберных пулеметов и минометов по населенному пункту Орта Барвенд района Агдама, не соответствуют действительности».

«Министерство обороны Арцаха (Карабаха – ред.) заявляет, что передовые подразделения Армии обороны следят за соблюдением режима перемирия и никогда не берут на прицел мирные населенные пункты, а в случае дальнейших провокаций противника на передовой вся ответственность ляжет на азербайджанскую сторону», - отмечается в сообщении.

Минобороны НК сообщает также, что в период с 3-го по 9-е декабря на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил сохранялась относительно спокойная оперативная ситуация.