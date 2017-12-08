Правительство считает программу сокращения бедности реалистичной

Программа правительства по снижению уровня бедности в ближайшие пять лет на 12% является реалистичной. Об этом в беседе с Радио Азатутюн заявил вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриелян.

Отметим, что сегодня уровень бедности в Армении достигает почти 30%.

По словам вице-премьера, основными факторами снижения уровня бедности являются социальная поддержка и экономический рост.

«Существенное внимание уделяется сельскому хозяйству. Если вы посмотрите на наш бюджет, то увидите, что сельское хозяйство является одной из немногих сфер, где наблюдается рост расходов. Это означает, что мы планируем конкретные мероприятия в этой области, которые могут оказать наибольшее влияние на сокращение бедности. Ресурсы мы инвестируем, это не просто расходы, а стимуляция, тем самым мы будем заинтересовывать и частный сектор участвовать в этом», - сказал Габриелян.

Правительство планирует к 2022 году довести уровень бедности примерно до 18%. Согласно последним данным, опубликованным Национальной статистической службой Армении, бедными считаются 29,4% населения страны, то есть из каждых 10 жителей страны трое имеют доход ниже верхней черты бедности - 40867 драмов в месяц.

Правительство планирует снизить уровень бедности также благодаря повышению минимальной заработной платы, однако, как известно, бюджетом на 2018 год повышение заработных плат и пенсий не предусмотрено. В последний раз они повышались в 2015 году.

Экономист, представитель оппозиционного Армянского национального конгресса (АНК) Ваагн Хачатрян считает эту программу правительства «крайне нереалистичной». «У нас есть уровни бедности: крайне, умеренно, уязвимо бедные. Согласно международным стандартам, крайне бедными считаются те, чей ежедневный доход составляет до 2,5 долларов, уязвимо бедными считаются те, кто зарабатывают 5-10 долларов в день, а следующая группа – это те, кто имеют доход выше 10 долларов в день. У нас показатель имеющих доход выше 10 долларов с 2004-го по 2017 год не изменился. Чтобы иметь стабильно развивающееся государство, необходимо иметь средний класс, который обеспечит стабильность как для политического, так и для экономического развития», - сказал Ваагн Хачатрян, отметив, что не видит никаких шагов в этом направлении.

«Это просто документы, которые представляются, пишутся для написания, и они не становятся реальностью. И в 2018 году не будет повышения заработных плат, то есть будет происходить снижение реальных доходов. И в условиях, когда, согласно последней публикации ЦБ о денежно-кредитной политике, планируется инфляция на уровне 4-4,5%, это будет означать, что у нас бедность еще больше увеличится», - продолжил Хачатрян.

Согласно программе правительства на 2017-2022 гг., предусматривается рост номинальной минимальной заработной платы на 25%. То есть, если сегодня минимальная заработная плата составляет 55 тыс. драмов, то в 2022 году она должна достичь 69 тыс. драмов.

В беседе с Радио Азатутюн заместитель министра труда и социальных вопросов Тадевос Аветисян заявил, что после 2018 года, до 2022 года, произойдет повышение минимальной заработной платы. «После этого будет 25-процентное повышение. Я сейчас затрудняюсь ответить, когда это произойдет. Но была поставлена цель до завершения этого периода повысить размер минимальной заработной платы на 25%», - сказал замминистра.

Между тем, экономист Ваагн Хачатрян утверждает, что власти выгодно иметь бедных граждан. «Власти нужны бедные люди, которые более управляемы. Власти нужно такое незащищенное общество. И самое важное: это очень уязвимые избиратели, которых будут использовать раз в пять лет для проведения «демократических» выборов», - заявил эксперт.