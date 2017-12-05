В Армении из каждых десяти жителей трое бедны – доклад НСС

В 2016 году уровень бедности в Армении составил 29,4%. Согласно опубликованному сегодня Национальной статистической службой докладу «Социальная картина Армении и бедность», из каждых десяти жителей страны трое имели доход ниже верхней черты бедности - 40867 драмов в месяц.

По сравнению с 2015 годом уровень бедности снизился всего на 0,4 процентных пункта. В 2016 году общее число бедных в Армении составляло примерно 880 тысяч человек, из которых очень бедными считались 295 тысяч, крайне бедными - 54 тысячи.

Согласно докладу, самой бедной областью Армении по-прежнему остается Ширакская область. Исследование проводилось по методологии Всемирного банка, а черта бедности была рассчитана по критериям Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Присутствовавшая сегодня на презентации доклада представитель офиса Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Армении Таня Радочай подчеркнула: «Если у страны есть серьезная цель - сократить бедность, думаю, это нужно начать делать с Ширакской области, потому что если не сделать чего-то важного для Ширака, чтобы сократить там уровень бедности, то в целом мы получим скромный результат».

А консультант по исследованиям, мониторингу и оценке офиса Детского фонда ООН в Армении Адрине Баблоян особенно подчеркнула проблему детской бедности, которая, по ее словам, является воспроизводимым явлением, то есть, бедность в социально необеспеченных семьях не преодолевается.

Уже шесть лет, как Сона Чатоян с мужем и тремя несовершеннолетними детьми переехала из Ванадзора в Ереван. В беседе с Радио Азатутюн она сказала, что они получают пособие в размере 36 тысяч драмов, а муж работает с подневной оплатой. Получаемых денег не хватает на удовлетворение потребностей большой семьи. «Не хватает, газ мы отключаем, чтобы не оказаться в долгах. Только плата за аренду квартиры составляет 50 тысяч драмов. Не успеваем. Ужасная ситуация, мы уже сходим с ума», - говорит Сона Чатоян.

Напомним, проектом бюджета на 2018 год повышение пенсий и бюджетных зарплат не предусматривается. В последний раз они повышались в 2015 году. На днях министр труда и социальных вопросов Артем Асатрян, касаясь этого вопроса, сказал: «Конечно, мы понимаем, что инфляция некоторым образом отразится на уровне жизни населения, тех слоев населения, доход которых складывается исключительно из пенсий и государственных программ помощи. Если мы не увеличиваем размер пенсий, в этом смысле однозначно существует проблема».

Какие шаги должны предпринять власти Армении для снижения уровня бедности? Отвечая на этот вопрос, экономист Всемирного банка Мориц Мейер перечислил несколько факторов: «Первый - это экономический рост. Экономический рост способствует созданию рабочих мест и сокращению бедности. Во-вторых, мы видим, что трансферты играют очень важную роль, особенно для такой страны, как Армения. После 2010 года снижение потока этих трансфертов, конечно, повлияло на уровень бедности. Следующий пункт: мы видим, что социальная поддержка, защита играет очень важную роль в том, чтобы бедные домашние хозяйства еще больше не впали в нищету».