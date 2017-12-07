Ссылки доступа

logo-print
Все сайты Радио Свобода
Поиск
Армения

В Армении вспоминают жертв Спитакского землетрясения

Ленинакан (ныне Гюмри) после разрушительного землетрясения 7 декабря 1988 года (архивная фотография)

Сегодня в Армении отмечают трагическую годовщину разрушительного Спитакского землетрясения, унесшего жизни и покалечившего судьбы многих тысяч людей в Армении.

7 декабря 1988 года разрушительное землетрясение практически сравняло с землей два города на севере Армении – Ленинакан (ныне Гюмри) и Спитак. По официальным данным, погибло около 25 тысяч человек, десятки тысяч людей стали инвалидами, сотни тысяч лишились крова.

От бедствия сильно пострадали десятки других городов, в том числе третий по величине город Армении - Кировакан (ныне Ванадзор), а также сотни окрестных сел. Больше всего жертв было в Гюмри - 17 тысяч человек, и в эпицентре землетрясения, Спитаке – 4 тысячи человек.

В зоне бедствия и сегодня, спустя 29 лет после землетрясения, многие семьи продолжают жить во времянках, несмотря на неоднократные обещания властей окончательно решить их жилищную проблему.

Ваше мнение

Показать комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG