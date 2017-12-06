Вице-премьер: Поддержка ЕС будет использоваться с целью модернизации экономики Армении

Прямая помощь в размере до 176 млн евро, которая в предстоящие три года будет предоставлена Евросоюзом Армении, будет использоваться с целью модернизации экономики Армении, а выгоды от этого, по словам вице-премьера Ваче Габриеляна, будут многочисленными.

В беседе с Радио Азатутюн вице-премьер сказал, что реформы в настоящее время разрабатываются, их целью будет формирование потенциала экономики и создание возможностей.

Финансовую помощь Евросоюз предоставит Армении в рамках подписанного 24 ноября в Брюсселе Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

В статье 57 Соглашения зафиксировано, что стороны должны разработать и укрепить свое сотрудничество в области промышленной и предпринимательской политики путем улучшения бизнес-среды для всех экономических операторов, но уделяя особое внимание малым и средним предприятиям. Соответственно, Армения должна улучшить свою административную и регулятивную законодательную базу.

На данный момент Евросоюз является крупнейшим экспортным рынком для Армении. Металлы и бриллианты являются ведущими товарами, экспортируемыми на рынок Евросоюза. На долю ЕС приходится около 22% общего объема торговли Армении.

По словам Ваче Габриеляна, если раньше из Армении в Евросоюз в основном экспортировалось сырье, то теперь ситуация изменится. Вице-премьер отметил, что армянский бизнес уже перестраивается, и их данные показывают, что в качестве потенциального рынка для экспорта готовых товаров рассматривается не только Евразийский, но и Европейский союз.

«Помимо сырьевой продукции вырос и перечень экспортируемых товаров. С этой точки зрения это важно, это означает, что мы работаем по обоим направлениям: и перечень товаров, и число производителей увеличились. Это происходит от того, что бизнес уже перестраивается и смотрит в обоих возможных направлениях», - сказал он.

Между тем, депутат оппозиционной фракции «Елк» («Выход») Мане Тандилян пессимистично настроена в вопросе экспорта товаров в Евросоюз. По ее словам, новое соглашение открывает для Армении новые возможности, однако Армения имела и раньше подобные возможности, но не использовала их. «Находящееся в составе ЕАЭС государство, для которого установлены довольно низкие стандарты в плане экспорта в ЕАЭС и велик соблазн остаться производителем некачественного товара, на самом деле продолжит оставаться таковым, потому что в этом случае мы имеем потребление в таких экономиках, где высококачественный товар не ожидается», - пояснила она.

Тандилян сказала, что как депутат будет следить за реализацией предусмотренных соглашением реформ.

В ответ на вопрос о том, какие шаги предпринимаются для приведения качества армянских товаров в соответствие с европейскими стандартами, вице-премьер заявил, что в некоторых случаях стандарты Евразийского и Европейского союзов соответствуют друг другу, но есть и случаи, когда стандарты Евразийского союза являются более строгими. «Не все так однозначно», - отметил Габриелян.

С 1 января 2018 года по части некоторых товаров в Армении вступят в силу более высокие ставки таможенных пошлин ЕАЭС, вследствие чего повысятся цены на товары, импортируемые из стран, не входящих в ЕАЭС. Из продуктов широкого потребления подорожают, к примеру, импортируемые из третьих стран мясо птицы, молоко, сливочное и растительное масло, чай.

На вопрос Радио Азатутюн, какие шаги предпринимают в правительстве для смягчения инфляции, вице-премьер ответил, что правительство не видит проблемы инфляции. Габриелян сказал, что таможенные ставки повысились и в этом году, но инфляция не была значительной. То же самое, по его словам, будет и в 2018 году, увеличение индекса потребительских цен составит не более половины процента.