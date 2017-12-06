Совет Европы начал беспрецедентное судебное разбирательство против Азербайджана

Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) начал беспрецедентное судебное разбирательство в Большой палате Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) против Азербайджана. Против государства-члена Совета Европы такая процедура применяется Комитетом министров впервые, сообщает «Кавказ пост».

В результате Азербайджан могут лишить права голоса либо полностью исключить его из организации.

Дело открыто в связи с содержанием в тюремном заключении оппозиционера Ильгара Мамедова вопреки решению Страсбургского суда. Напомним, ранее Страсбургский суд обязал Баку освободить оппозиционера.

Судебное разбирательство в отношении Азербайджана КМСЕ инициировал на открывшейся 5 декабря ежеквартальной сессии по надзору за исполнением постановлений ЕСПЧ, сообщила пресс-служба Совета Европы.

«Фактическая цель мер против Ильгара Мамедова заключалась в том, чтобы заставить замолчать или наказать его за критику правительства. Заявитель остается под стражей на основании искаженного уголовного дела», – заявлено в пресс-релизе.

В марте 2014 года Ильгар Мамедов, известный как лидер демократического оппозиционного движения Республиканская альтернатива, был осужден на семь лет заключения по обвинению в организации беспорядков в городе Исмаиллы. Позже, в мае 2014 года Европейский суд не нашел в деле оппозиционера никаких достоверных доказательств его вины.

16 ноября текущего года ЕСПЧ признал нарушение права Ильгара Мамедова на справедливое судебное разбирательство и постановил выплатить ему 10 тысяч евро компенсации.



