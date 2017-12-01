В матче открытия ЧМ-2018 по футболу сыграют сборные России и Саудовской Аравии

В Москве сегодня прошла жеребьевка чемпионата мира по футболу 2018 года. По ее результатам, в частности, в матче открытия сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

В одну группу с Россией также вошли сборные Уругвая и Египта.

На церемонии жеребьевки финальной части ЧМ-2018 также присутствовал президент России Владимир Путин.

Всего в жеребьевке приняли участие 32 сборные. Ни одна из бывших советских республик на чемпионат не прошла. Россия попала на турнир автоматически – на правах хозяйки соревнований.

По той же причине российская сборная при жеребьевке находилась в первой корзине – среди самых сильных команд. Хотя в рейтинге FIFA россияне находятся ниже всех остальных участников – на 65-м месте.

Остальные команды распределились по группам следующим образом:

Группа В: Португалия, Испания, Иран, Марокко

Группа С: Франция, Австралия, Перу, Дания

Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия

Группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия

Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Япония

Группа G: Бельгия, Панама, Англия, Тунис

Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Южная Корея

Чемпионат мира пройдет на фоне скандала с допингом в российском спорте. FIFA заявила, что специалистов из России не допустят к работе с пробами спортсменов.

27 ноября стало известно, что на чемпионате мира по футболу в России судьи впервые получат право приостанавливать и отменять матчи, если во время игры будет проявляться расизм.

Чемпионат мира 2018 года по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах. Этот турнир станет самым дорогим в истории. На его организацию потратили более 13 миллиардов долларов.