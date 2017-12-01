Отношения с ЕС не будут строиться за счет сотрудничества с другой страной или структурой – спикер парламента

В ходе прошедших сегодня парламентских слушаний, посвященных всеобъемлющему и расширенному партнерству Армения-Евросоюз, главным посылом армянских официальных лиц было то, что сотрудничество с Евросоюзом не повредит созданному по инициативе России Евразийскому экономическому союзу.

В частности, председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян в своем выступлении подчеркнул, что они хотят расширить сотрудничество с Евросоюзом, для этого у них есть и желание, и политическая воля, но они не собираются делать это за счет сотрудничества с другой страной или структурой.

«Мы не намерены строить и укреплять эти отношения за счет сотрудничества с какой-либо другой страной или структурой. Армения никогда не руководствовалась противопоставлением интересов своих партнеров, тем более друзей. Напротив, мы всегда стремились совмещать эти интересы», - сказал Баблоян.

Отметим, что парламентские слушания были организованы по инициативе постоянных парламентских комиссий по внешним связям и вопросам европейской интеграции. Этими слушаниями стартует процесс информирования общественности о подписанном ровно неделю назад в Брюсселе соглашении с Евросоюзом.

Обращаясь к документу, Ара Баблоян сказал, что с Евросоюзом было подписано уникальное соглашение в том смысле, что Армения своим уникальным историческим, географическим и политическим положением становится мостом между Евросоюзом и Евразийским экономическим Союзом. По словам спикера парламента, соглашение с Евросоюзом создает серьезную основу для укрепления политического диалога и продолжения экономических и социальных реформ.

«Мы многое можем дать друг другу, и это не торговля, а цивилизованные взаимоотношения и сотрудничество между странами с идентичной системой ценностей», - подчеркнул Ара Баблоян, в то же время добавив, что Армения также является неотъемлемой частью евразийского региона.

«Мы являемся неотъемлемой частью евразийского региона и в то же время Европы. И мы не можем быть безучастны как к евразийским, так и общеевропейским процессам», - сказал спикер НС.

Вице-премьер Ваче Габриелян, который, кстати, координировал переговоры по экономическим и торговым вопросам подписанного документа, в свою очередь отметил, что подписание соглашения с ЕС является крупным достижением, которое будет способствовать укреплению политической, экономической стабильности и демократии в Армении, в то же время, подчеркнув, что этот документ совместим с другими уже взятыми на себя Арменией обязательствами.

«В рамках этой совместимости у нас есть возможность развивать отношения как в рамках Евразийского экономического союза, так и в рамках более глубокого соглашения с Европой», - сказал Габриелян.

Вице-премьер также отметил, что подписанное с Евросоюзом соглашение не является торговым соглашением, однако в нем также содержатся многочисленные регламентации экономических отношений, что означает, что речь идет не только о демократических реформах, документе содержит и экономические возможности.

Кстати, по убеждению Габриеляна, благодаря подписанному в Брюсселе соглашению Армения станет тем авангардом, который попытается сблизить возможности взаимодействия между двумя структурами - Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом.

«Мы являемся неотъемлемой частью и евразийского экономического пространства, и европейской цивилизации, и мы рассматриваем себя в этой логике - в логике «и-и», и я считаю, что этот факт уже очевидным образом считается достижением в политике с точки зрения обсуждающих эту логику», - сказал Габриелян.

На парламентских слушаниях выступил также заместитель министра иностранных дел Карен Назарян, подчеркнув, что в результате продлившихся 14 месяцев переговоров они получили амбициозное соглашение, на пути реализации которого «не будет никакого отклонения или дефицита политической воли».

Назарян отметил, что в документе нет ничего загадочного, он отражает многовекторную внешнюю политику Армении, совместим с обязательствами, взятыми на себя Арменией в различных форматах сотрудничества. «Могу утверждать, что он также находится в гармонии с межгосударственными отношениями нашей страны с ее стратегическими и традиционными партнерами», - сказал замминистра иностранных дел.

В парламенте сегодня выступил также глава делегации Евросоюза в Армении, посол Петр Свитальский, подчеркнув, что подписанное в Брюсселе соглашение выгодно не только для Армении и стран-членов ЕС, но и для региона.

«В соглашении нет ни одного положения, которое может быть воспринято как направленное против кого-либо, это соглашение, которое предполагает всеобщий интерес. Я считаю, что оно может быть хорошим примером для других партнеров Евросоюза, которые, будучи вовлеченными в другие интеграционные форматы, могут развивать и укреплять наши отношения», - сказал посол ЕС, подчеркнув, что подписанный документ был приведен в соответствие с другими обязательствами Армении.

«Поэтому мы полны надежд на то, что гармоничный характер этого соглашения будет использован на пути его воплощения в жизнь», - сказал Петр Свитальский, подчеркнув, что документ дает возможность серьезного контроля со стороны гражданского общества, а также парламента.

«Мы надеемся, что и парламент Армении, и Европейский парламент будут очень активны в вопросе контроля за выполнением соглашения, выступая с новыми предложениями, что сделает это соглашение реальностью. Давайте докажем, что этот документ важен не только для правительства, чиновников или дипломатов, но и для простых людей, для народа. Я от имени делегации Евросоюза в Армении могу сказать, что мы не будем жалеть усилий для достижения ощутимых результатов», - заключил свое выступление посол ЕС.