Я не являюсь ни частью правительства, ни частью политики, это меня не интересует» - Арианна Каоили

«Я точно не являюсь ни частью правительства, ни частью политики, это меня вообще не интересует», - сегодня в программе «Фейсбуковская пресс-конференция» Азатутюн ТВ в ответ на вопрос пользователей заявила Арианна Каоили, недавно назначенная советником премьер-министра на общественных началах.

Отметим, что Арианна Каоили является супругой ведущего шахматиста Армении Левона Ароняна.

Каоили сказала, что ее интересует развитие экономики Армении.

«Меня интересует развитие экономики Армении, и я стараюсь понять, что можно сделать в этом направлении. Если я хоть как-то своими профессиональными навыками, своим опытом могу помочь, привнеся международный опыт, а также адаптаровав этот опыт к местному духу и использовав его каким-то образом для развития Армении, то я это сделаю. Надеюсь, что, посвятив свое время на добровольных началах работе премьер-министра и правительства, я внесу свой небольшой положительный вклад», - сказала Арианна Каоили.

На вопрос одного из пользователей, насколько профессионально она знает экономику Армении, советник премьер-министра ответила: «У меня есть опыт консультирования, консультирования правительства. Я начала работать в Корее и предоставляла консультации правительству. Но моей областью также была государственная политика, то есть, как правительство может развивать конкурентоспособность, что также очень важно для меня. Что касается Армении, то считаю, что есть довольно большой потенциал, и я надеюсь на тесное сотрудничество с Центром стратегических инициатив, а также с соответствующими учреждениями правительства для нахождения правильного направления в вопросе осуществления инвестиций. То есть, я вижу потенциал и условия - для адаптирования условий с тем, чтобы Армения стала более привлекательной для инвесторов. В данный момент в этом направлении я и сосредоточила свое внимание».