GRECO зафиксировала «определенный прогресс» в вопросе борьбы с коррупцией в судебной системе Армении

Генеральный секретарь Группы государств по борьбе с коррупцией Совета Европы (GRECO) Джанлука Эспозито считает, что правительство Армении добилось определенного прогресса в вопросе борьбы с коррупцией в судебной системе.

«Мы считаем, что стакан наполовину полон, но не полностью наполнен», - образно выразился Эспозито.

В Ереване накануне прошло заседание Антикоррупционного органа Совета Европы, в ходе которого представители правительства Армении подытожили ход выполнения рекомендаций GRECO.

В 2015 году этот орган Совета Европы, изучив коррупционные риски среди членов парламента Армении, судей и прокуроров, дал правительству Армении 18 рекомендаций.

Генеральный секретарь GRECO сказал, что в Армении, в отличие от других стран, в основном уделили внимание судебной системе, поскольку именно в этой области необходимы реформы.

«Скажу, что на данный момент эти шаги делаются в правильном направлении. Как я уже отметил, решительные шаги, которые нужно предпринять для предотвращения коррупции, в основном должны быть предприняты в судебной системе. Очень важно, чтобы общественность знала и верила, что имеет такую систему, которая лишена любого рода давления», - сказал генеральный секретарь GRECO.».

Касаясь реализованных Арменией шагов, генсек GRECO Джанлука Эспозито сказал, что он знает, что разрабатывается новый Судебный кодекс с целью сокращения и предотвращения коррупционных рисков в этой сфере.

«Я знаю, что есть проект Судебного кодекса, который в настоящее время введен в обращение, и до тех пор, пока этот кодекс не будет принят, ряд рекомендаций вряд ли будут выполнены», - отметил он.

По части выполнения рекомендаций GRECO Эспозито также отметил необходимость создания двух разных органов. Первый - высший судебный орган, второй - комиссия, устанавливающая контроль за имуществом чиновников. «Когда кто-то представляет декларацию, он должен быть уверен, что есть орган, который контролирует представленную декларацию», - отметил он.

Генеральный секретарь GRECO сказал, что ему известно, что в Армении намерены сформировать самоуправляющийся орган, преимущественно состоящий из судей, для управления конфликтом интересов. «Этот инструмент необходимо применить также в парламенте», - сказал Эспозито.

Глава делегации Европейского союза в Армении посол Петр Свитальский в своем выступлении подчеркнул важность выполнения рекомендаций GRECO, отметив, что Евросоюз предоставляет финансовую помощь для их реализации.

«Мы считаем, что работа, проделанная GRECO в Армении, очень важна также для наших местных программ. В последние месяцы Армения предприняла ряд важных шагов для укрепления институциональной и законодательной базы борьбы с коррупцией, разработала новый закон о создании антикоррупционного органа, который защищает осведомителей и расширяет список должностных лиц, обязанных представлять декларацию о доходах. Евросоюз приветствует эти шаги, но, как мы знаем, ключевой является реализация этих подходов. Антикоррупционный орган вскоре начнет функционировать, и законодательные реформы подвергнутся экзамену путем их применения. Надеемся, что граждане Армении почувствуют разницу», - отметил посол.

Министр юстиции Давид Арутюнян в беседе с журналистами сказал, что общественное восприятие коррупции не всегда отражает реальность. Он отметил, что часть результатов в направлении рекомендаций GRECO пока может быть не видна, на это требуется время.

«В частности, декларирование, или, предположим, мы ввели в этом году ограничения на наличные сделки для государственных чиновников. Более того, мы также предусмотрели очень серьезные меры ответственности. За эти годы нам удалось закрыть эту серьезную лазейку, с помощью которой можно было обойти законодательство», - пояснил Арутюнян.

Министр юстиции отметил, что новый Судебный кодекс решит существующие в системе проблемы. Он отметил, что с апреля будет действовать комиссия по борьбе с коррупцией. Арутюнян сказал, что с целью снижения коррупции уже создана такая система оказания государственных услуг, с которой граждане напрямую не соприкасаются. «Речь идет о тех офисах, которые предоставляют государственные услуги гражданам Армении, однако они всего лишь выступают, так сказать, в качестве фронтофиса, то есть, это всего лишь офисы, принимающие документы», - добавил он.

В опубликованном в июне докладе GRECO отмечается, что Армения в 2016 году успешно выполнила все рекомендации GRECO, связанные с криминализацией коррупционных правонарушений, а также прозрачностью политического финансирования. В то же время, согласно докладу, до конца 2016 года не была выполнена ни одна рекомендация GRECO, связанная с предупреждением коррупции среди членов парламента. Кроме того, до конца 2016 года не были реализованы 43% рекомендаций GRECO, связанных с предупреждением коррупции среди судей.

По данным антикоррупционной организации «Транспаренси интернешнл», в 2016 году Армения зафиксировала регресс, опустившись на 18 строчек в индексе восприятия коррупции и поделив 113-е место с Боливией и Вьетнамом.