GRECO: Армения частично реализовала аникоррупционные рекомендации

Антикоррупционный орган Совета Европы - Группа государств по борьбе с коррупцией (GRECO), опубликовала свой ежегодный доклад, в котором представлен обзор ситуации в 49 государствах-членах организации по борьбе с коррупцией в 2016 году.

В докладе говорится, что в 2016 году Армения успешно реализовала все рекомендации GRECO, связанные с криминализацией коррупционных правонарушений, а также прозрачностью политического финансирования.

В то же время отмечается, что до конца 2016года не была реализована ни одна рекомендация GRECO, связанная с предупреждением коррупции среди членов парламента.

Кроме того, до конца 2016 года не были реализованы 43% рекомендаций GRECO, связанных с предупреждением коррупции среди судей.

GRECO – одна из структур Совета Европы, целью которой является улучшение борьбы с коррупцией в странах-членах СЕ путем мониторинга их соответствия антикоррупционным стандартам. GRECO помогает странам-членам выявить недостатки антикоррупционной политики, предлагая необходимые правовые, институциональные и практические реформы. Членами организации являются 47 стран-членов Совета Европы, Беларусь и США.