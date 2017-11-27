Соглашение Армения-ЕС открывает новые двери – Свитальский

«Соглашение между Арменией и Евросоюзом открывает новые двери. В настоящее время мы сосредоточенно работаем над тем, чтобы оно было наилучшим образом имплементировано», - сегодня на пресс-конференции заявил руководитель делегации Евросоюза в Армении, посол Петр Свитальский.

По словам посла, соглашение должно быть ощутимым для рядовых жителей страны. «Мы делаем это для рядовых граждан Армении. Правда, дипломаты вели переговоры по этому документу, но он для обычных граждан», - сказал Свитальский.

Отметим, что по соглашению Армения взяла на себя ряд обязательств, в том числе по борьбе с коррупцией, проведению реформ с судебно-правовой сфере, обеспечению свободных конкурентных отношений в бизнесе.

На вопрос Радио Азатутюн, каковы те механизмы, посредством которых Евросоюз будет контролировать процесс выполнения этих обязательств, и что будет, если они не будут выполнены или будут выполнены лишь частично, Свитальский ответил: «Позвольте отметить, что соглашение носит характер сотрудничества, это означает, что в нем речь идет о наших совместных усилиях и обязанностях, обе стороны взяли на себя обязательство активизировать свои отношения, здесь речь идет о разных сферах, в том числе о борьбе с коррупцией, правах человека, демократии, и это очень важно, потому что так мы объединяем наши усилия. Евросоюз поощряет, поддерживает, но никогда не навязывает. Поэтому мы уверены, что эти рекомендации будут выполнены в хорошем духе. Я не считаю нужным говорить в данный момент о неудачах, потому что я очень оптимистичен касательно того, что это соглашение привнесет новое качество в наши отношения, я также очень оптимистичен в плане его реализации».

В рамках саммита «Восточного партнерства» ЕС 24 ноября между Арменией и Европейским союзом было подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Документ, напомним, был парафирован 21 марта этого года.