Слушания в парламенте по проекту «Елк» о выходе из ЕАЭС

В Национальном собрании Армении начались слушания по проекту оппозиционной фракции «Елк» о выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Депутат фракции «Елк» Эдмон Марукян до начала слушаний в беседе с Радио Азатутюн сказал, что Армении в этом союзе, по сути, делать нечего.

«Как вы знаете, мы организовали общественные слушания в Национальном собрании по проекту фракции «Елк» о выходе из ЕАЭС. И, как вы знаете, наш проект о создании комиссии уже был отклонен, и это главный проект, это текст заявления Национального собрания, который мы предлагаем, чтобы Национальное собрание как политический орган страны номер один выразило политическую волю относительно выхода из ЕАЭС, - сказал Марукян и продолжил: - Наши аргументы представлены в проекте, дополнительные аргументы также будут представлены».

По словам члена фракции «Елк», слушания станут своеобразной площадкой, на которой представители различных общественных округов и эксперты выскажут свое мнение по поводу проекта.

Касаясь подписанного в минувшую пятницу соглашения Армения-Евросоюз, Эдмон Марукян отметил: «Я считаю, что это изменило ситуацию в том плане, что во время обсуждения по вопросу комиссии говорилось, что «вы этой инициативой, возможно, помешаете процессу подписания», сейчас этого аргумента уже, естественно, не существует. Что касается выхода из ЕАЭС, то подписали бы мы или не подписали бы это соглашение, мы остаемся при том мнении, что Армения должна выйти из ЕАЭС и встать на путь развития, потому что мы ограничены договором о ЕАЭС. Территория ЕАЭС находится под санкциями, поэтому Республика Армения страдает, и даже гарантии и положения Договора о EAЭC не действуют на территории ЕАЭС. То есть, это союз, где нам, по сути, делать нечего, и у него нет возможностей развивать экономику Армении».

Отметим, что, согласно одному из пунктов заявления «Елк», «государства-члены ЕАЭС не способствуют мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, причем на самом высоком уровне неоднократно выступали в поддержку агрессивной политики азербайджанской стороны, а стратегический партнер Армении, Россия, продолжает вооружать Азербайджан, поставляя армии последнего более 85% военной техники и особенно наступательного вооружения».