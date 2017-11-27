Блок «Елк» заявляет, что будет следить за выполнением соглашения Армения-ЕС

Оппозиционный блок «Елк» («Выход») заявляет о своей готовности «проводить мониторинг и тщательно следить» за выполнением соглашения, подписанного между Арменией и Европейским союзом.

По словам депутата парламентской фракции «Елк» Эдмона Марукяна, они будут осуществлять контроль всеми возможными способами, предусмотренными законом.

«Европейский союз представляет предварительные условия для реализации любой программы, и естественно, что выгоды от соглашения могут быть использованы только при выполнении обещанных и принятых на себя обязательств и реформ. До сих пор были и нормальные реформы, и имитации реформ, которые остались на бумаге. И сегодня мы, как парламентская фракция, как оппозиционная сила, сделаем все возможное для того, чтобы эти реформы были воплощены в жизнь», - отметил Эдмон Марукян в интервью Радио Азатутюн.

В пятницу в ходе саммита Восточного партнерства ЕС между Арменией и Евросоюзом было подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.