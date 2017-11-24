Президент Армении: «Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве - наш общий успех»

«2017 год по праву можно считать важной вехой в четвертьвековой истории отношений Армения-ЕС, что будет ознаменовано сегодня, в рамках этого саммита, подписанием Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве РА-ЕС», - об этом на стартовавшем сегодня в Брюсселе саммите Восточного партнерства ЕС заявил президент Армении Серж Саргсян.

«Это всеохватный документ, отображает значительные развития наших двусторонних отношений за последний период и определяет необходимые для их углубления ориентиры», - также отметил Саргсян.

«Это соглашение - не только новый юридический документ, а отображение той основанной на правах человека и основополагающих свободах системы ценностей, которую мы исповедуем. В основу соглашения заложены такие важные положения укрепления демократии, каковыми являются приоритет права, укрепление правосудия, развитие государственных и общественных институтов, хорошее управление.

Эффективное воплощение в жизнь этих положений имеет жизненно важное значение с точки зрения успешной реализации дальнейших реформ в нашей стране. Именно основанное на этих совместных ценностях развитие является залогом долгосрочного и устойчивого прогресса каждого ответственного члена международного сообщества. Я благодарен руководству Европейского Совета за оказанную в течение этого процесса поддержку.

Важность этого соглашения не ограничивается отношениями Армения-ЕС: наши многочисленные международные партнёры характеризуют Армению как страну, сближающую различные интеграционные структуры, руководствуясь духом согласия и сопоставления интересов, сотрудничества и сосуществования, что чрезвычайно обязывает.

Хочу подчеркнуть, что во всём процессе целью Армении изначально было дальнейшее углубление наших двусторонних и многосторонних интересов. Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве - наш общий успех, и может стать положительным прецедентом для других программ. Поздравляю всех нас в связи с этим.

Успехи последних двух лет в большой степени обусловлены итогами Рижского саммита, в частности, совместными усилиями, приложенными для реализации касающихся Армении положений. Армения, вероятно, принадлежит к числу тех партнёров ЕС, кому удалось почти полностью реализовать принятые на себя в 2015 году обязательства. Будьте уверены, что на этом саммите решимость Армении, а также наших партнёров ЕС, вскоре приведёт к ещё большему сближению наших обществ, для чего, конечно, существенное значение имеет старт диалога по либерализации виз.

Мы прибыли в Брюссель с той убеждённостью, что саммит явится важной вехой для Восточного партнёрства. Армения изначально поддерживала этот формат сотрудничества с тем пониманием, что это партнёрство призвано стимулировать устойчивое региональное развитие и, являясь объединяющим фактором, сотрёт разделительные линии, основываясь на основополагающих правах человека и народов»,- в своем выступлении сказал Серж Саргсян.

«Президент Азербайджана в очередной раз озвучивает безосновательные обвинения»

Президент Армении в своем выступлении также затронул карабахскую проблему.

«Президент Азербайджана в очередной раз озвучивает безосновательные обвинения в адрес Армении. Сколь ни пытается Азербайджан, к месту или не к месту, извратить сущность нагорно-карабахского конфликта и его мирного урегулирования, всё равно, урегулирование конфликта основывается на трёх принципах международного права, а именно: неприменение силы или угрозы силой, территориальная целостность и право народов на самоопределение, которые предложены единственной занимающейся урегулированием конфликта имеющей международный мандат структурой - сопредседательством Минской группы ОБСЕ.

Позиция международного сообщества в связи с нагоорно-карабахской проблемой выражена также в заявлениях, принятых главами государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В этом контексте разрешение конфликта без реализации права народа НК на свободное самоопределение, просто, невозможно.

Хочу также подчеркнуть, что каждый конфликт особенный по своему характеру, сути и основами урегулирования, и в этом плане неправильны попытки рассматривать конфликты в одной общности.



Ещё одно замечание: Организация Объединённых Наций никогда не принимала резолюции по части урегулирования вопроса Нагорного Карабаха. Принятые в 1993 году со стороны ООН четыре резолюции касались прекращения военных действий в части Нагорного Карабаха, от чего Азербайджан отказался. И сейчас, 25 лет спустя, говорить о том, что Армения не выполняет свои обязательства, думаю, несвоевременно.

Надеюсь, что урегулирование существующих в регионе Восточного партнёрства проблем позволит иметь более мирную, благополучную Европу. Армения будет и впредь верна своему видению укрепления мира и устойчивого развития», - сказал Серж Саргсян.

Сегодня в Брюсселе стартовал пятый саммит Восточного партнерства ЕС. Главным событием саммита, пожалуй, является предстоящее подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Арменией.