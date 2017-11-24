Президент Армении: «Кто примет эти сложные формулировки Азербайджана?»

Президент Армении Серж Саргсян не разделяет опасений по поводу того, что Азербайджан может создать сложности в вопросе достижения согласия вокруг формулировок итоговой декларации саммита Восточного партнерства Евросоюза.

В ответ на вопрос корреспондента Радио Свободная Европа/Радио Свобода президент сказал, что саммит – это не то место, где должна обсуждаться карабахская проблема.

«Азербайджан может их продвигать, но кто примет эти сложные формулировки. Это раз. Я не думаю, что саммит Восточного партнерства – это та площадка, где мы должны обсуждать наши отношения с Азербайджаном. Карабахской проблемой занимается Минская группа ОБСЕ, и Евросоюз полностью поддерживает Минскую группу. Это нас полностью удовлетворяет», - подчеркнул Серж Саргсян.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что итоговая декларация саммита Восточного партнерства ЕС вновь оказалась в тупике. Ереван и Баку все еще не пришли к согласию вокруг формулировок, относящихся к карабахскому конфликту.