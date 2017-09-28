Марукян: Власти боятся любого процесса, связанного с выходом из ЕАЭС

Власти Армении боятся любых дебатов, любых обсуждений, любого процесса, связанного с выходом страны из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), восстановлением суверенитета страны и развитием Армении как государства. Об этом в беседе с Радио Азатутюн заявил член оппозиционной фракции «Елк» Национального собрания Армении Эдмон Марукян, комментируя отклонение парламентской комиссией по внешним связям инициативы «Елк» о создании комиссии по изучению выгод и убытков от членства Армении в ЕАЭС.

«Они проголосовали против создания временной комиссии. Знаете, в этой временной комиссии, согласно закону о регламенте НС, должно было быть 10 членов: пять – от Республиканской партии, три – от блока «Царукян», один – от «Дашнакцутюн» и один – от «Елк». То есть, девять членов были бы проевразийские, и лишь один член был бы сторонником выхода из ЕАЭС. И они побоялись создать такую комиссию», - подчеркнул Марукян.

На утверждение блока «Царукян» о том, что «Елк» должен был заранее согласовать, обсудить этот вопрос с другими силами, а уже потом представлять подобный проект, оппозиционный депутат возразил: «Я считаю, что позиции должны быть ясными, и мы не должны искать отговорок, почему мы против какого-то вопроса. С самого начала было ясно, что блок «Царукян» будет против этой инициативы и проголосует против».

А на заявление правящей Республиканской партии Армении о том, что инициатива «Елк» - это шоу и «Елк» уже и сам знает, что это провальный проект, Марукян ответил так: «При таком подходе можно полагать, что любая инициатива, которую представляет оппозиция, уже изначально обречена на провал и не стоит бороться за какие-либо изменения».

«Мы начали политический процесс. Процесс имеет этапы, и мы пройдем эти этапы. Возможно, для них неясно, на каком этапе процесса они находятся и какой этап проваливается, а какой – нет. Я должен Вам сказать, что в том конкретном деле, которое мы делаем, мы добиваемся успеха, - заверил депутат от блока «Елк» и продолжил: - Сегодня мы работаем с гражданами Республики Армения, эти обсуждения в первую очередь инициированы для наших граждан, граждане решают, что и как нам делать, и до сих пор граждане Армении не были проинформированы о том, что лучше – ЕАЭС или Соглашение об ассоциации [с Евросоюзом], или что потеряли, когда мы вступили в ЕАЭС. Эти обсуждения предназначены также для этого, и мы делаем наше дело».

«Вступив в ЕАЭС, мы потеряли очень многое: мы потеряли нашу свободу, экономическую свободу, возможность развития экономики Армении в рамках европейского Соглашения об ассоциации, и, знаете, вместе с ним был также Договор о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. И когда мы говорим, что из ЕАЭС нужно выйти, мы в то же время представляем альтернативу. Мы не говорим: нужно выйти и изолироваться от всех. Мы говорим: альтернативой этому является Соглашение об ассоциации – 500-миллионный рынок, инвестиции, поступающие из Евросоюза в Армению, и возможность развития экономики и политической системы Армении, в результате чего может также развиваться военная промышленность Армении, может усилиться армия. Это также вопрос нашей безопасности», - подчеркнул Марукян.

«Мы также говорим, что за эти четыре года после вступления [в ЕАЭС] мы пережили регресс, и мы представили все это в фактических данных, в цифрах», - сказал оппозиционный депутат.

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