Мхитарян поблагодарил армянских болельщиков на московском матче МЮ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян поблагодарил всех армянских болельщиков, которые пришли поддержать его в матче против ЦСКА в Москве.

Матч закончился победой английского клуба 4:1. Мхитарян забил гол и заработал пенальти.

«Видел много армянских флагов. Спасибо всем армянам, которые пришли на матч и поддерживали меня. Надеюсь, мой гол порадовал их. Я постараюсь продолжать в том же духе», - отметил Мхитарян в интервью СМИ после матча.

Как передает ТАСС, армянский футболист также отметил, что «Манчестер Юнайтед» не ожидал, что добьется столь легкой победы над ЦСКА в матче Лиги чемпионов.