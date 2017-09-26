Разработка нового закона «О свободе информации» вызвала озабоченность представителей гражданского общества

Согласно одному из вариантов проекта закона «О свободе информации», оказавшемуся в распоряжении общественных организаций, в предоставлении информации о государственных органах или органах местного самоуправления и должностных лицах может быть отказано, если она «явно не содержит общественного интереса», а также «если объем затребованной информации очень большой и ее предоставление приведет к несоразмерной или неоправданной трате ресурсов или времени того, кто обладает информацией».

Координатор программ общественной организации «Объединение информированных граждан» Даниел Иоаннисян удивлен: разве функцией государственного органа является определение того, какая информация представляет общественный интерес, а какая нет? «Если мы запросим какую-то информацию, которая может быть болезненной для властей, власти могут сказать: знаете, мы считаем, что этот вопрос не представляет общественного интереса. Иди и докажи, что она представляет общественный интерес... как это доказать? Я не представляю, как может разрешиться этот спор. Нужно потратить мешок денег, заказать соцопрос, чтобы через несколько месяцев стало ясно, что такой-то процент общественности заинтересован», - сказал Иоаннисян.

Иоаннисян выделяет еще один вызывающий беспокойство пункт: на запрос могут не ответить учреждения, имеющие меньше 50 сотрудников. Он считает, что если предлагаемые поправки будут приняты, то будут, ограничены возможности для проведения расследований. «Библиотеки, школы, детские сады - большинство из них имеют менее 50 сотрудников. Скажем, меня интересует, сколько денег потратила конкретная школа на что-либо. Эти деньги поступают к ней от выплачиваемых нами налогов, из госбюджета», - сказал представитель общественной организации.

Закон «О свободе информации» действует уже 14 лет. Руководитель Комитета по защите свободы слова Ашот Меликян считает новые поправки регрессом по сравнению с действующим законом. Он не видит надобности в новом законе. По мнению Меликяна, в связи с технологическим развитием можно было всего лишь внести некоторые изменения.

Общественные организации, по словам Меликяна, всеми законными шагами будут противодействовать принятию законопроекта: «Государственный чиновник фактически самостоятельно, субъективно должен решать – имеет ли это общественное значение или нет. Между тем, гвоздь закона состоит в том, что этим пользуется каждый человек, каждый гражданин может запросить у государственных органов информацию, притом не только общественного значения, но и касательно своей личности. Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что власти инициировали этот закон, возможно, в других политических целях».

По словам представителей гражданского общества, в конце минувшей недели они обсудили проект закона «О свободе информации». В обсуждении также участвовал представитель Министерства юстиции, который, по словам Даниела Иоаннисяна, заверил, что новый закон был разработан их министерством.

Заместитель министра юстиции Сурен Крмоян сегодня в эфире «Азатутюн ТВ» заявил, что обсуждался черновой вариант законопроекта, что, по мнению Крмояна, недопустимо. «Положения, которые оспариваются, Министерство юстиции официально не представляло на какие-либо обсуждения. Если мы сочтем целесообразным устанавливать подобные регуляции, мы четко представим это нашим партнерам, тогда мы и ответим на критику».

Крмоян утверждает, что они не ставили задачу не предоставлять информацию: «Право на свободу информации закреплено в Конституции. Невозможно законом ограничить это право. И те ограничения, которые теоретически могут применяться в законе, могут применяться лишь в рамках конституционных норм. Это ясно.То есть, правила основной игры установлены Конституцией, и критики должны, по крайней мере, рассмотреть вопрос о том, возможно ли в правовом плане обойти Конституцию».

По словам замминистра юстиции, официальный вариант проекта нового закона «О свободе информации» будет представлен до конца года. Он пообещал, что они организуют также общественные слушания по этому вопросу.