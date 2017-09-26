Шелковый путь из Праги в Баку через Хайфу

ПРАГА---Прага и Баку оказались в центре оружейного скандала. В опубликованном азербайджанским Минобороны видеоролике были продемонстрированы артиллерийские установки чешского производства, лицензию на продажу которых Азербайджану чешский МИД отрицает. В Армении предположили, что поставки оружия осуществлялись через Израиль, который, согласно расследованию болгарских коллег, участвовал и раньше в аналогичных схемах, в соответствии с которыми поставлявшееся в Азербайджан прежде чешское вооружение всплывало в Сирии и Ираке. Собственное расследование предприняли чешские журналисты, о нем рассказал один из них, Ондра Соукуп.

Вадим Дубнов: Ондра, почему вы взялись за это расследование, с кем вы его проводили и как?

Ондра Соукуп: На прошлой неделе Министерство обороны Азербайджана опубликовало ролик со своими новыми вооружениями, и там оказались самоходные гаубицы «Дана» и ракетометы «Вампир» чешского производства. Соответственно, на это обратили внимание наши армянские и азербайджанские коллеги и начали спрашивать, в том числе меня, насколько мы знаем про поставки такого тяжелого вооружения.

Мы обратились в МИД, который выдает экспортные лицензии для военного материала, и узнали, что ни МИД, ни Министерство обороны никакой лицензии не выдавали. Даже наоборот, МИД сказал, что, да, у них в прошлом году была заявка на экспорт в Азербайджан такого вооружения, но они отказали, потому что Чехия придерживается такого необязательного эмбарго со стороны Евросоюза, что поставлять в зону конфликта Армении и Азербайджана вооружение не надо. Поэтому мы начали выяснять, как же все-таки эти системы могли попасть в Азербайджан. Надо сказать, что со стороны чешских властей ответа на это пока нет, и нам было только сообщено, что этим в данный момент занимаются чешские спецслужбы.

Вадим Дубнов: А в Израиль могут поставлять чешские производители оружие без лицензии МИДа?

Ондра Соукуп: Нет. Любой экспорт вооружений лицензируется именно Министерством обороны, Министерством иностранных дел и Министерством промышленности, – без этого никакое вооружение, тем более такое летальное, не может экспортироваться. Другое дело, что Израиль является как бы союзником, и если Израиль сказал, что, да, мы конечные потребители, то нет никаких причин отказывать в такой лицензии. Но тут как раз начинаются всякие подводные камни, потому что, насколько мы понимаем, не было лицензии на оружие как таковое, – оно могло поставляться в качестве частей, т.е. подвеска, например, кузов, отдельно сам боекомплект, система наведения и т.д. Потому что тот, кто производит это в Чехии, – это Czechoslovak Group, которая уже давно сотрудничает с израильской компанией Elbit Systems как раз в рамках проекта модернизации таких вооружений. Так что мы допускаем, что могло через них как-то пройти, но официального ответа у нас нет. Чешские производители сказали, что они придерживаются всех законных ограничений, у них все бумаги в порядке, но никаких деталей они не сообщили, ссылаясь на коммерческую тайну.

Вадим Дубнов: Это самостоятельная чешская разработка или некое наследие еще советского, социалистического военпрома?

Ондра Соукуп: Гаубица, да. Она была разработана в 80-е годы, как раз тогдашней Чехословакией, и в то время была достаточно прогрессивной. Теперь, конечно же, устарела, но если ее снабдить оружейным радаром и новой электроникой, то это вполне современное и точное оружие. Что касается ракетометов «Вампир», то они, в принципе, являются модификацией советских ракетных установок, но опять-таки с новой электроникой.

Вадим Дубнов: Т.е. что мы на самом деле в результате имеем: мы не имеем никакой информации от МИДа и производителей, но каким-то образом эти чешские изделия попадают в Азербайджан по, как выяснилось, странной траектории – через Болгарию, Сербию и Израиль…

Ондра Соукуп: Мы на самом деле не знаем точно, были ли задействованы Болгария и Сербия. Да, мы знаем, что такой маршрут существовал с азербайджанской компанией Silk Way. Вокруг этого достаточно большой скандал, потому что оружие потом попадало не азербайджанцам, а больше в Сирию и Ирак.

Вадим Дубнов: Это доказано?

Ондра Соукуп: Болгарская газета «Труд» опубликовала документы, которые, в принципе, доказывают, что такой маршрут существовал, что там были задействованы и американские компании, что это оружие предназначалось для сирийской умеренной оппозиции, но, естественно, иногда случалось, что оружие попадало не только к ним. На самом деле, мы не знаем точно. В этих документах описываются полеты как раз этой азербайджанской авиакомпании Silk Way из Остравы и Словакии. Но там непонятно, касалось ли это именно этого оружия – гаубиц и ракетометов.

Вадим Дубнов: Ондра, какие возможны санкции в случае подтверждения подобных фактов?

Ондра Соукуп: Производители утверждают, что у них с документами все абсолютно в порядке, и я, собственно, склонен им верить, потому что они, скорее, нашли способ, как обойти это необязательное эмбарго, которое установило чешские власти. Это может быть сделано разными способами, это действительно может быть так, что они сначала все продали израильской компании и уже потом израильская компания продала все это в Азербайджан. Или же, как говорят некоторые источники в Баку, это было сделано как отверточная сборка, т.е. туда попали части, и, как в случае с машинами, когда привозят отдельно кузов, отдельно другие элементы и через два часа монтируют машину, таким образом попало и это оружие.

Вадим Дубнов: Технологически это возможно?

Ондра Соукуп: Технологически это вполне возможно, потому что части боевых систем все-таки менее регулируемые, чем само готовое оружие.

Вадим Дубнов: Для производителей, для самого Чешского государства речь идет о репутационных рисках или о чем-то большем?

Ондра Соукуп: Мне кажется, что, безусловно, это репутационные риски, потому что если государство утверждает, что, да, мы запрещаем своим производителям поставлять оружие в зону этого конфликта, и это оружие там оказывается, то в таком случае одно из двух: либо государство как бы расписывается в собственном бессилии соблюдать свои же ограничения, либо там может даже быть какая-то коррупционная составляющая.

Вадим Дубнов: Какие риски для Азербайджана, на ваш взгляд? Я здесь не могу не поддаться конспирологическому искушению заметить, что это все совпало с усилившимся давлением на Азербайджан со стороны Запада.

Ондра Соукуп: Я думаю, что Азербайджан достаточно устойчив к давлению со стороны, и, честно говоря, я не понимаю, в чем могла быть проблема для него, потому что, учитывая то, сколько у них денег, они вполне неплохо себя чувствуют. Да, могут быть какие-то очередные ограничения, но, если честно, я в этом сомневаюсь.

Вадим Дубнов: В случае разоблачения подобных сделок, возможна их отмена, срыв?

Ондра Соукуп: Учитывая то, что, как мы видели в этом ролике, оружие уже на месте, то отыграть назад не получится.

Вадим Дубнов: О каких объемах идет речь?

Ондра Соукуп: По крайней мере, в ролике было несколько десятков видов техники, – так что это не такая уж маленькая партия.

Вадим Дубнов: Если это долгосрочная программа, то она будет, видимо, свернута?

Ондра Соукуп: Мы просто не знаем, был ли это одноразовый контракт или какая-то более долгосрочная программа. Тут мне трудно судить.

Радио «Эхо Кавказа»