Мамедъяров на встрече с Налбандяном «выразил поддержку некоторым предложениям посредников»

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на встрече с армянским коллегой Эдвардом Налбандяном и сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Нью-Йорке выразил поддержку некоторым предложениям сопредседателей по карабахскому урегулированию. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, не уточнив, какие конкретно предложения удостоились одобрения официального Баку.

«На встрече состоялся обмен мнениями по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. В этой связи были рассмотрены шаги, которые должны быть предприняты Арменией, Азербайджаном и сопредседателями. В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с проведением встречи президентов Азербайджана и Армении согласно предложению сопредседателей МГ ОБСЕ», - также сказал Гаджиев.

По словам представителя азербайджанского дипломатического ведомства, Мамедъяров «выразил поддержку Азербайджана нескольким интересным предложениям, озвученным сопредседателями, для продолжения предметных переговоров по урегулированию конфликта».

«Кроме того, глава МИД Азербайджана в очередной раз подчеркнул, что Азербайджан всегда готов к логичным переговорам для скорейшего достижения урегулирования конфликта», - отметил пресс-секретарь МИД Азербайджана в беседе с российским информагентством.

Однако о новых предложениях, прозвучавших в ходе состоявшейся в Нью-Йорке встречи глав МИД Армении и Азербайджана по вопросу урегулирования карабахского конфликта, не сообщают ни армянская сторона, ни принявшие участие во встрече сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

В своем заявлении посредники сообщают, что «основной целью прошедших консультаций было обсуждение нынешней ситуации в зоне конфликта, нахождение путей активизации переговорного процесса и подготовка встречи президентов Армении и Азербайджана».

Сопредседатели, которые, кстати, в октябре собираются посетить регион, ожидают, что встреча Серж Саргсян - Ильхам Алиев будет способствовать росту доверия между сторонами и они проявят политическую волю для нахождения компромиссных решений по ключевым вопросам проблемы, говорится в заявлении посредников.

Напомним, в последний раз президенты Армении и Азербайджана встретились 20 июня прошлого года в Санкт-Петербурге с участием президента России Владимира Путина.