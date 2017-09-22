Глава МИД Армении пояснил свое заявление о возвращении территорий

Некоторые цитаты и комментарии вырваны из контекста, заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян радиостанции «Голос Америки», комментируя ту реакцию, которую вызвало его недавнее заявление о возможности возвращения некоторых территорий Азербайджану.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, на просьбу более обстоятельно представить свое заявление о возможности возвращения некоторых территорий Азербайджану, прозвучавшее на днях на форуме Армения-Диаспора и вызвавшее различные толкования, глава МИД Армении ответил: «Я говорил о трех известных принципах и шести элементах, содержащихся в заявлениях лидеров стран-сопредседателей Минской группы относительно урегулирования карабахской проблемы, которые, по словам самих сопредседателей, разработаны и представлены сторонам как единое целое, и попытки выделить какой-либо принцип или какое-либо положение сделают урегулирование невозможным. Именно это делает Азербайджан многие годы».

«Как два дня назад, выступая с трибуны ООН, подчеркнул президент [Армении], важен вопрос статуса Арцаха. Если вопрос статуса будет решен, остальные вопросы решатся справедливым и логичным образом, потому что все остальные вопросы являются производными. Хотел бы также повторить то, о чем мы неоднократно говорили. Решение всех этих вопросов возможно лишь при участии Нагорного Карабаха», - заявил Налбандян.

Он также подтвердил, что на завтра в Нью-Йорке запланирована его встреча с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

«Да, такая встреча планируется 23 сентября. На повестке вопрос организации встречи президентов Армении и Азербайджана, а также график визита сопредседателей в регион. Это те два вопроса, о которых мы будем говорить с Мамедъяровым», - сказал глава МИД Армении.