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Армения

Армения празднует День независимости

21 сентября Армения празднует День независимости. В этом году отмечается 26-я годовщина со дня провозглашения независимости страны.

На состоявшемся 21 сентября 1991 года референдуме народ Армении подавляющим большинством голосов проголосовал за выход из состава СССР и создание независимого государства.

По случаю Дня независимости Армении политическая элита страны сегодня посетила воинский пантеон «Ераблур», где воздала дань уважения памяти погибших во имя независимости.

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