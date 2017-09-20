Шаварш Кочарян: Если бы была надежда, президент не сделал бы подобного заявления

По словам заместителя министра иностранных дел Армении Шаварша Кочаряна, власти Армении не надеются на то, что до весны 2018 года Турция ратифицирует армяно-турецкие протоколы.

Выступая вчера с трибуны ООН, президент Армении Серж Саргсян поставил перед Анкарой конечный срок, подчеркнув, что если в ближайшее время в этом вопросе не будет позитивных сдвигов, Армения весной 2018 года сочтет эти протоколы аннулированными.

Отвечая на вопрос Радио Азатутюн, означает ли это заявление, что официальный Ереван еще надеется, что Анкара в ближайшие месяцы предпримет определенные шаги в направлении ратификации этих документов, замглавы МИД Шаварш Кочарян сегодня подчеркнул, что если бы была надежда, президент не сделал бы подобного заявления.

«Президент заявил, что [протоколы] будут объявлены недействительными, и мы вступим в весну 2018 года без этих протоколов. Если бы была надежда, такое заявление не прозвучало бы», - сказал Кочарян.

Заявление президента о встрече весны 2018 года без армяно-турецких протоколов сегодня приветствовал председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян, отметив, что у Армении есть достоинство. «Да, очень правильно сделал, потому что у нас есть достоинство и четкие подходы», - сказал Баблоян.

Политолог Степан Григорян в беседе с Радио Азатутюн заметил, что срок объявления армяно-турецких протоколов недействительными - весна 2018 года - выбран не просто так, он напрямую связан с изменением системы правления Армении. С апреля 2018 года страна полностью перейдет к парламентской системе правления. И поскольку начавший процесс примирения с Турцией Серж Саргсян в апреле следующего года сложит с себя президентские полномочия, перед уходом он сам должен положить этому конец, отметил политолог.

«Сейчас Серж Саргсян начал этот процесс, ясно, что он не хочет оставлять это бремя парламентской системе. И не имеет значения, кто потом станет премьер-министром. Он начал это как президент, как президент должен этот процесс и закончить. А что будет потом, посмотрят», - сказал Григорян.